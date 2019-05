Milan | l’ennesima frecciata velenosa di Salvini | il vice premier schernisce il club

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nel corso di un comizio tenuto a Salerno, Matteoha lanciato l’ennesima frecciatina alMatteonon è nuovo a rilasciare durissime critiche nei confronti del, sua squadra del cuore in netta difficoltà in questo periodo.AFP/LaPresseLa qualificazione alla prossima Champions League si allontana, complice anche il super campionato dell’Atalanta, motivo per il quale ilnon perde tempo a lanciare le proprie frecciatine. Nel corso di un comizio tenuto a piazza Portanova a Salerno, il ministro dell’Interno ha schernito ilrossonero, facendo una discutibile battuta: “è più facile che vada la Salernitana in Champions piuttosto che il mio“.L'articolo, l’ennesimadi: ililrossonero SPORTFAIR.

DeUanEndOnli : @Novastadio il milan su sarri? Sarebbe una sciagura. L'ennesima. - SimoneVazzana : @stetho83 @AdamSic58 @tcarapezza Pure Montella faceva bene giocare le sue squadre, arrivato al Milan disastro. Siam… - battitomilan7 : del milan non gli frega un cazzo. chi ancora non l'ha capito,vive su marte oppure è rincoglionito all'ennesima pote… -