Milan | Gattuso smonta Bakayoko | “ci vuole il fuoco dentro | altrimenti si va a giocare al

Milan-Bologna 2-1 : la pista Champions è viva - ma pesa la lite Gattuso-Bakayoko video : Nel posticipo i rossoneri conquistano i tre punti (Destro accorcia per i rossoblu), ma sullo 0-0 il francese rifiuta di entrare e insulta il tecnico. Espulso Paquetá

Lite Gattuso-Bakayoko - caos in panchina in casa Milan : “ci vediamo dopo” : Lite Gattuso-Bakayoko – Si sta giocando la partita valida per il campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna in una partita molto importante valida per la Champions League, vantaggio dei rossoneri con un gran gol di Suso. Nel primo tempo infortunio per il centrocampista Biglia, poi il caos nella panchina del Milan. Gattuso chiama il cambio con Bakayoko, il centrocampista non è pronto ed il tecnico manda in campo Josè Mauri. Poi ...

Milan-Bologna - clamoroso ammutinamento di Bakayoko : il francese insulta Gattuso e rifiuta di entrare in campo [VIDEO] : Lucas Biglia si fa male a metà primo tempo, Gattuso chiama Bakayoko per entrare in campo ma lui si rifiuta clamoroso quanto successo nel corso del primo tempo di Milan-Bologna, una scenata pessima con protagonista Tiemoué Bakayoko. Il francese infatti si è rifiutato di entrare in campo per sostituire Lucas Biglia, infortunatosi alla schiena e impossibilitato a rimanere in campo. Gattuso ha mandato a scaldare il francese, ricevendo però la ...

