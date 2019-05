Milan-Bologna | Mihajlovic | “sono molto arrabbiato…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Sonopiu’ arrabbiato per le espulsioni rispetto alla sconfitta, perche’ lunedi’ contro il Parma avremo una partita importante dove ci giocheremo tutta la stagione“. Sono le dichiarazioni di Sinisadopo la sconfitta in Serie A contro il: “Contro il Parma avremo Dijks e Sansone squalificati, a parte Poli che oggi e’ stato ammonito ed era diffidato. Questo mi fa arrabbiare ancor di piu’ – ha dichiarato ai microfoni di Sky – La squadra non voleva perdere ma abbiamo perso dei giocatori per la prossima partita, non possiamo permetterci di prendere espulsioni del genere anche perche’ la rosa non e’ ampia. Abbiamo fatto un’ottima gara. Nel primo tempo meritavamo almeno due gol di vantaggio all’intervallo e invece siamo andati al riposo 1-0 per loro. In queste partite se non segni ...

SerieA : A San Siro il @acmilan ritrova la vittoria e si porta a -3 dalla zona Champions. Milan 2?? - 1?? Bologna #MilanBologna #SerieATIM - Guillaumemp : E non sarà colpa dell’Atalanta se il Milan non vince contro Empoli, Frosinone, Bologna, Parma, Udinese ecc ecc... T… - Gazzetta_it : #MilanBologna 2-1 Il #Milan resta ancora in scia #Champions. Ma che fatica col #Bologna -