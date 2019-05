Milan-Bologna | la moviola | follia di Paquetà

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Si è concluso il match della 35^ giornata del campionato di Serie A, successo delcontro il, fondamentale per la qualificazione in Champions League. Ecco ladella partita. Pestone in arrivo nei confronti di Danilo, contatto ritenuto involontario ma pericoloso. Poi è Lyanco a colpire il piede sinistro di Kessie in area anche in questo caso contatto involontario, rimangono dubbi in entrambi i casi. Nella ripresa l’arbitro non fischia un fallo di Poli, concesso il vantaggio che però non si concretizza. Posizione regolare di Borini in occasione del raddoppio. Giusta l’espulsione diche dà una manata all’arbitro, nel finale espulsione per Sansone e Dijks.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolo, ladiCalcioWeb.

