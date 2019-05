Milan-Bologna | follia di Paquetà | mette le mani addosso all' arbitro e viene espulso

Milan-Bologna 2-1 Champions - vittoria sofferta per restare in corsa : Il Milan torna a vincere. Contro il Bologna bastano un gol di Suso e Borini (2-1, per gli emiliani rete di Destro) e i rossoneri agganciano la Roma al quinto posto, restando nella scia...

Milan-Bologna 2-1 : la pista Champions è viva - clamorosa lite Gattuso-Bakayoko video : Nel posticipo i rossoneri conquistano i tre punti (Destro accorcia per i rossoblu), ma sullo 0-0 il francese rifiuta di entrare e insulta il tecnico. Espulso Paquetá

Calcio - Serie A 2019 : il Milan vince 2-1 nel posticipo sul Bologna e resta a galla in chiave Champions League : posticipo a San Siro per quanto riguarda la 35ma giornata del campionato di Serie A di Calcio. Il Milan, impegnato nella difficile sfida interna con il Bologna, è riuscito a vincere nonostante mille difficoltà: 2-1 il risultato in favore dei rossoneri che restano dunque a galla in classifica in chiave Champions League. La banda guidata da Rino Gattuso è quinta a 3 lunghezze dalla qualificazione alla manifestazione europea. Primo tempo molto ...

Milan-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) : Milan-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) diretta Milan-Bologna: secondo tempo ESPULSO DIJCKS PER ECCESSIVE PROTESTE DOPO IL TRIPLICE FISCHIO DELL’ARBITRO. 96′ L’arbitro fischia la fine dell’incontro. Un Milan in 10 in grande sofferenza porta a casa 3 punti d’oro in chiave Champions League. Fra poco il commento FINALE. 96′ ROSSO PER SANSONE: ...

Posticipo Serie A - Milan-Bologna 2-1 : 22.27 Il Milan fatica ma batte 2-1 il Bologna nel Posticipo della 35.ma giornata. Primo tempo bello con occasioni da una parte (Calhanoglu,Musacchio) e dall'altra (Orsolini, Palacio). Rompe l'equilibrio ci pensa Suso con un azione personale chiusa da un rasoterra chirurgico (37'). Nella ripresa chance per Pulgar, ma Donnarumma para (54').Al 67' il Milan raddoppia con Borini, lesto a ribadire in gol una respinta di Skorupski Destro entra e ...

VIDEO Milan-Bologna 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Suso e Borini fanno volare i rossoneri : Il Milan resta in corsa in chiave Champions League: tanta sofferenza, ancora molto nervosismo, ma arriva la vittoria nel posticipo della 35ma giornata del campionato di Serie A. Successo per 2-1 sul Bologna: Suso e Fabio Borini lanciano i rossoneri di Gattuso, poi arriva il gol di Mattia Destro che accorcia le distanze. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO dei gol e degli Highlights del match. Highlights Milan-Bologna 2-1 Ecco, per ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all’arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell’arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna, il brasiliano si fa espellere per una manata nei confronti dell’arbitro. Ammonito per una reazione a Pulgar, il centrocampista rossonero sbraccia all’indirizzo del direttore di gara, colpendolo sul braccio. La decisione di Di Bello è ...

Milan-Bologna 2-1 - diretta live : Destro accorcia le distanze - espulso Paquetà! : 73′ – Il Milan si complica la vita in due minuti. Subito dopo il gol del Bologna, Paquetà subisce un fallo, reagisce in maniera veemente nonostante il giallo dell’arbitro e si becca l’espulsione. Finale di gara che si prospetta elettrizzante. 72′ – Il Bologna accorcia le distanze, gol dell’ex per Destro, anch’egli entrato da dieci minuti. Sugli sviluppi di un corner, Sansone si accentra, fa ...

