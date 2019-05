Milan-Bologna 2-1 | i rossoneri sperano ancora nella Champions

agi

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilsoffre, fatica e rischia ma non fallisce la possibilità per speraredi lottare fino alla fine per un posto in. Contro ila San Siro ha un solo risultato utile: la vittoria e vittoria, anche se sofferta è stata. Ibattono per 2 a 1 i rossoblu che volevano punti salvezza ma che dovranno rimandare l'appuntamento per festeggiare la permanenza in serie A.L'incontro inizia colpiù determinato ma che si espone alle ripartenze degli ospiti ch hanno qualche occasione soprattutto con Orsolini e questo spaventa a un certo punto i padroni di casa che appaiono timorosi e lasciano sempre piu' spazio alrischiando anche di passare in svantaggio su gol di Palacio, viziato però da fuorigioco. Ileèpericoloso invece solo su calci piazzati.Dopo una ventina di minuti si infortuna Biglia e la situazione che ne consegue ...

Guillaumemp : E non sarà colpa dell’Atalanta se il Milan non vince contro Empoli, Frosinone, Bologna, Parma, Udinese ecc ecc... T… - Gazzetta_it : #MilanBologna 2-1 Il #Milan resta ancora in scia #Champions. Ma che fatica col #Bologna - GoalItalia : #MilanBologna, caos su #Bakayoko Ritarda l'ingresso in campo, Gattuso furioso: dentro Mauri ?? -