Milan-Bologna 2-1 | diretta live | Destro accorcia le distanze | espulso Paquetà! FOTO ...

VIDEO Milan-Bologna 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Suso e Borini fanno volare i rossoneri : Il Milan resta in corsa in chiave Champions League: tanta sofferenza, ancora molto nervosismo, ma arriva la vittoria nel posticipo della 35ma giornata del campionato di Serie A. Successo per 2-1 sul Bologna: Suso e Fabio Borini lanciano i rossoneri di Gattuso, poi arriva il gol di Mattia Destro che accorcia le distanze. Andiamo a rivivere l’incontro con il VIDEO dei gol e degli Highlights del match. Highlights Milan-Bologna 2-1 Ecco, per ...

Milan-Bologna - follia di Paquetà : mette le mani addosso all’arbitro e viene espulso [VIDEO] : Il brasiliano si fa espellere per una follia commessa ai danni dell’arbitro, che lo manda sotto la doccia per avergli messo le mani addosso follia di Lucas Paquetà durante Milan-Bologna, il brasiliano si fa espellere per una manata nei confronti dell’arbitro. Ammonito per una reazione a Pulgar, il centrocampista rossonero sbraccia all’indirizzo del direttore di gara, colpendolo sul braccio. La decisione di Di Bello è ...

Milan-Bologna 2-1 - diretta live : Destro accorcia le distanze - espulso Paquetà! : 73′ – Il Milan si complica la vita in due minuti. Subito dopo il gol del Bologna, Paquetà subisce un fallo, reagisce in maniera veemente nonostante il giallo dell’arbitro e si becca l’espulsione. Finale di gara che si prospetta elettrizzante. 72′ – Il Bologna accorcia le distanze, gol dell’ex per Destro, anch’egli entrato da dieci minuti. Sugli sviluppi di un corner, Sansone si accentra, fa ...

Milan-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-1) : Milan-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-1) diretta Milan-Bologna: secondo tempo 72′ GOOOOOOOOOOOL! LA RISPOSTA DEL BOLOGNA, DESTRO! FANTASTICO FILTRANTE IN SCAVETTO DI SANSONE DAL LIMITE DELL’AREA A SERVIRE DESTRO, CHE SOLO DAVANTI A DONNARUMMA METTE CON FREDDEZZA SULLA SINISTRA! IL BOLOGNA TORNA IN PARTITA! 69′ Lancio lungo di Pulgar a cercare la corsa in area di Destro. Cross ...

Milan-Bologna - lite tra Gattuso e Bakayoko in panchina : Già tra Gattuso e Bakayoko non c'era grande amore, inoltre il francese era stato la causa, con un clamoroso ritardo in allenamento, del ritiro voluto dal tecnico in setttimana. Così Ringhio aveva ...

Milan-Bologna 1-0 - diretta live : inizia la ripresa : 51′ – Milan vicino al raddoppio, ci prova Calhanoglu dal limite, il suo tiro è alto. 46′ – iniziano i secondi quarantacinque minuti. 45’+2 – Dopo due minuti, si va all’intervallo: 1-0 Milan, gol di Suso sul finire del primo tempo. 43′ – Ammonito Poli, entrataccia su Piatek. 37′ – Vantaggio Milan! Gioia per Suso, che torna al gol dopo quattro mesi: lo spagnolo si accentra e ...

Bakayoko-Gattuso - caos sostituzione e lite al 26' di Milan-Bologna. VIDEO : Un acceso battibecco. Davanti alle telecamere. Come quello tra Kessié e Biglia nel derby contro l'Inter dello scorso 17 marzo. Dopo il ritardo, di un'ora, all'allenamento di mercoledì scorso proprio ...

Milan-Bologna 1-0 - diretta live : fine primo tempo : 45’+2 – Dopo due minuti, si va all’intervallo: 1-0 Milan, gol di Suso sul finire del primo tempo. 43′ – Ammonito Poli, entrataccia su Piatek. 37′ – Vantaggio Milan! Gioia per Suso, che torna al gol dopo quattro mesi: lo spagnolo si accentra e dal limite dell’area incrocia col sinistro. Nel momento peggiore, i rossoneri passano. 26′ – Annullato gol al Bologna. Palacio mette dentro ...