Milan | Bakayoko rifiuta di entrare in campo e insulta Gattuso | la vergogna in panchina

Milan-Bologna - lite tra Gattuso e Bakayoko in panchina : Già tra Gattuso e Bakayoko non c'era grande amore, inoltre il francese era stato la causa, con un clamoroso ritardo in allenamento, del ritiro voluto dal tecnico in setttimana. Così Ringhio aveva ...

Lite Gattuso-Bakayoko - caos in panchina in casa Milan : “ci vediamo dopo” : Lite Gattuso-Bakayoko – Si sta giocando la partita valida per il campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna in una partita molto importante valida per la Champions League, vantaggio dei rossoneri con un gran gol di Suso. Nel primo tempo infortunio per il centrocampista Biglia, poi il caos nella panchina del Milan. Gattuso chiama il cambio con Bakayoko, il centrocampista non è pronto ed il tecnico manda in campo Josè Mauri. Poi ...

Bakayoko-Gattuso - caos sostituzione e lite al 26' di Milan-Bologna. VIDEO : Un acceso battibecco. Davanti alle telecamere. Come quello tra Kessié e Biglia nel derby contro l'Inter dello scorso 17 marzo. Dopo il ritardo, di un'ora, all'allenamento di mercoledì scorso proprio ...

Milan-Bologna - clamoroso ammutinamento di Bakayoko : il francese insulta Gattuso e rifiuta di entrare in campo [VIDEO] : Lucas Biglia si fa male a metà primo tempo, Gattuso chiama Bakayoko per entrare in campo ma lui si rifiuta clamoroso quanto successo nel corso del primo tempo di Milan-Bologna, una scenata pessima con protagonista Tiemoué Bakayoko. Il francese infatti si è rifiutato di entrare in campo per sostituire Lucas Biglia, infortunatosi alla schiena e impossibilitato a rimanere in campo. Gattuso ha mandato a scaldare il francese, ricevendo però la ...

Milan - da Bakayoko e Kessie a Suso e Calha : i fedelissimi che hanno "tradito" : Le due facce si sono alternate con una certa regolarità e i tifosi del Milan, a quattro turni dalla fine del campionato, sperano che il volto balbettante e insicuro di inizio stagione e dell'ultimo ...

Milan : altro infortunio per Caldara - Bakayoko si scusa : MilanO - Allenamento pomeridiano per il Milan , nel primo giorno di ritiro dei rossoneri in vista di Milan-Bologna, in programma a San Siro alle ore 20:30 per il campionato di Serie A . Ritiro imposto ...

Milan - nuovo infortunio per Caldara. Intanto Bakayoko si scusa con la squadra : Missione Champions League per il Milan , traguardo in salita ma ancora possibile nonostante le difficoltà tra risultati e gruppo. Se la squadra ha raccolto solo 5 punti nelle ultime 7 uscite ...

Milan - arrivano le scuse di Bakayoko : Momento difficilissimo in casa Milan, il club rossonero è reduce da una serie di risultati negativi che hanno complicato la corsa alla prossima Champions League ma deve fare i conti con comportamenti inadeguati fuori dal campo. La squadra è in ritiro punitivo ed il centrocampista Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra per il ritardo di circa un’ora all’allenamento di ieri, ennesima situazione che ha fatto imbufalire Gennaro ...

Milan : mea culpa Bakayoko per il ritardo : MilanO, 2 MAG - All'inizio del ritiro punitivo del Milan, Tiemoué Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra per il ritardo di circa un'ora all'allenamento di ieri, che ha fatto perdere la pazienza a Rino ...

Polveriera Milan - Gattuso sbotta contro Bakayoko : i motivi del ritardo sono alquanto imbarazzanti : Il centrocampista francese si è presentato all’allenamento con oltre un’ora di ritardo, dicendo a Gattuso di aver terminato la benzina in tangenziale Un provvedimento durissimo, scattato nel pomeriggio di ieri quando Gattuso ha colto nel gruppo un certo senso di irresponsabilità in vista di quattro partite decisive per il futuro del Milan. Spada/LaPresse La squadra rossonera andrà oggi in ritiro punitivo fino al match di lunedì ...

Milan - Bakayoko senza benzina e in ritardo : Gattuso manda la squadra in ritiro : ritiro punitivo di cinque giorni. È la decisione di Gennaro Gattuso dopo che stamattina Bakayoko si è presentato all'allenamento del Milan con un'ora di ritardo. La squadra rossonera da domani alle 16 ...

Milan - Bakayoko ritarda di un'ora gli allenamenti : Gattuso punisce tutti - cinque giorni di ritiro : Milan in ritiro fino alla partita con il Bologna. E' la decisione presa dal tecnico Rino Gattuso dopo che Tiemoué Bakayoko, questa mattina, si è presentato all'allenamento con un'ora di ritardo. Il ritiro dei giocatori rossoneri a Milanello inizierà domani pomeriggio e durerà fino a lunedì, giorno d

Milan - la sfuriata di Gattuso con Bakayoko : gli ha detto due cose... : Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo la bufera con Tiemoué Bakayoko , in allenamento a Milanello ieri ha preso la parola Rino Gattuso: 'Gattuso, nonostante la sua esperienza alla guida del club appaia alla fine, ha voluto ...

Milan in ritiro puntivo e multa a Bakayoko per un ritardo : Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, da giovedì 2 maggio alle 16 il Milan sarà in ritiro puntivo . La decisione sarebbe stata presa dal tecnico Gennaro Gattuso dopo un preciso episodio scatenante. Tiemoué Bakayoko si sarebbe ...