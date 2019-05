Migranti | Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa più ai bandi | è scontro

Migranti - Salvini dice no al Papa e ai 5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su Migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

"Maiali maledetti - vi uccido". Furia dei Migranti sugli agenti e Salvini : Federico Garau I due, completamente ubriachi, hanno iniziato a molestare pesantemente gli avventori di un bar, prima di inveire contro i poliziotti intervenuti Completamente ubriaco fin dal mattino, ha molestato gli avventori di un bar di Parma e poi minacciato ed insultato gli agenti intervenuti sul posto. Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni che, in compagnia di un connazionale 31enne, aveva iniziato a bere ...

Il Papa sferza Orban e Salvini'Non chiudere la porta ai Migranti' : "A voi, che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, il cuore e la mano - come e nella vostra tradizione - a chi bussa alle vostre porte". Lo ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso all'incontro con le autorità in piazza Atanas Burov a Sofia Segui su affaritaliani.it

Sicurezza - M5S 'Salvini invece di terrorizzare i Migranti contrasti la mafia' : ROMA - Il tema della Sicurezza è sempre più al centro dello scontro politico. E il Movimento Cinque Stelle parte all'attacco di Matteo Salvini. 'Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo ...

Migranti : Bartolo - 'Salvini ministro della spavalderia - basta con la propaganda' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "basta con la propaganda sulla pelle delle persone. Il ministro della spavalderia torna a sfidare la magistratura chiedendo di essere processato. Ricordo male o l'ultima volta che è arrivata una richiesta di rinvio a giudizio, si è nascosto dietro l'immunità parlamentar

Intesa sui corridoi umanitari al Viminale ma Salvini non c’è. Cei : “Attacca Caritas? Al lavoro per Migranti e italiani” : Mentre Matteo Salvini preferisce dedicarsi ai comizi (in diverse città dell’Emilia Romagna) per la campagna elettorale, a meno di un mese dalle Europee, al Viminale è stato firmato un nuovo protocollo per l’arrivo, in due anni, di 600 richiedenti asilo da Etiopia, Niger e Giordania (persone vulnerabili, famiglie con bambini, malati, donne a rischio di tratta), al momento in campi profughi, originari soprattutto del Corno d’Africa, ...

Salvini attacca i giudici sui Migranti. E stavolta Di Maio sta col leghista : “Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la legge”. Tornato dall’Ungheria dove ha celebrato il suo asse con il nazionalista Viktor Orban, Matteo Salvini tenta di deviare l’attenzione mediatica dal caso ...

Migranti - l’Anm contro Salvini : “Le sue dichiarazioni delegittimano la magistratura” : L'Associazione nazionale magistrati si schiera contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo le sue dichiarazioni sulla decisione dei giudici di Bologna di accogliere il ricorso di due richiedenti asilo contro il decreto introdotto dal leader della Lega. L'Anm sostiene che le parole di Salvini "delegittimano la magistratura alludendo al fatto che le sentenze possano essere influenzate da valutazioni politiche".Continua a leggere

Migranti - Orlando : "Salvini mostra muscoli a parole ma poi fugge dietro l’immunità parlamentare" : Roberto Chifari Il sindaco Leoluca Orlando, commentando il provvedimento dei giudici di Bologna sulla iscrizione anagrafica dei Migranti ha replicato al vicepremier Salvini in tema di immigrazione Che Orlando e Salvini non si possano sopportare è cosa nota. Adesso però, il primo cittadino alza lo scontro del dialogo. Il tema è sempre quello dei Migranti e arriva a caldo dopo il provvedimento dei giudici di Bologna sulla iscrizione ...

Migranti - Salvini : “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice vuole aiutare gli immigrati si candidi con il Pd” : “Se ci sono dei giudici di sinistra che vogliono aiutare i Migranti, si candidino alle elezioni con il Pd e si facciano eleggere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la sentenza del tribunale di Bologna che ha imposto al Comune l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, durante un comizio elettorale a Reggio Emilia L'articolo Migranti, Salvini: “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice ...

Migranti : Salvini - impugneremo sentenza di Bologna su richiedenti asilo. Lancio di sassi a Modena prima del comizio : Tensione in Emilia Romagna dove sono previsti una serie di comizi del leader della Lega Matteo Salvini. Prime contestazioni a Modena in attesa dell'arrivo di Salvini . Da un gruppo di un centinaio di ...