Michael Terlizzi insultato? Al Gf interviene Franco | Kikó furioso spazientisce la d’Urso

Michael Terlizzi malattia braccia - 'Calamaro'/ Franco : 'Lasciate stare mio figlio' : Michael Terlizzi malato di 'sinostosi radio ulnare' deriso dai concorrenti del Grande Fratello 16 per la sue braccia: 'il calamaro'. Provvedimento in arrivo?

Grande Fratello 2019 - la verità su Michael Terlizzi : un video rivelerà la sua omosessualità? : Le polemiche intorno alla presunta omosessualità di Michael Terlizzi non accennano a diminuire. Oggi, secondo le indiscrezioni, il Grande Fratello mostrerà un video sconcertante che riguarda il ragazzo.

Grande Fratello 2019 - Michael Terlizzi parla della sua presunta omosessualità : «Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba». Il confronto con Guendalina : Michael Terlizzi - GF16 Le insinuazioni di Guendalina Canessa sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi non sono passate inosservate al diretto interessato. Il milanese, a seguito dell’ennesimo discorso avvenuto nella casa del Grande Fratello 2019 sul suo orientamento sessuale, ha così voluto ribadire di non essere gay ed ha affrontato la donna, colpevole di aver svelato a Cristian Imparato che alcuni suoi amici avrebbero avuto dei ...

Grande Fratello - Guendalina - Michael Terlizzi e gli amici gay : quello che Mediaset non ha mandato in onda : Negli ultimi giorni parlando con Cristian Imparato, Guendalina Canessa aveva rivelato di essere certa dell'omosessualità di Michael Terlizzi: "Fuori si chiacchiera ma non penso siano soltanto chiacchiere a caso, perché sono chiacchiere che ci facciamo a casa mia con persone fidate. Io lo so. Mi sa c

Grande Fratello 16 - Michael Terlizzi gay : "Non è un'offesa ma non è reale" (video) : Nelle scorse ore, Michael Terlizzi ha avuto, finalmente, l'opportunità di confrontarsi, faccia a faccia, con Guendalina Canessa, dopo la chiacchierata con Cristian Imparato, incentrata sulle voci della sua omosessualità, spifferate da alcuni suoi amici prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Michael Terlizzi gay: "Non è un'offesa ma non è reale" (video) pubblicato su Gossipblog.it 04 maggio 2019 ...

Grande Fratello - arriva il bacio tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato : Mercoledì notte si sono concessi un ballo romantico e giovedì pomeriggio si sono scambiati un bel bacio. Chi sono i presunti nuovi 'piccioncini' del Grande Fratello ? Parliamo di Cristian Imparato e ...

Gf - Guendalina Canessa : 'Michael Terlizzi è stato con miei amici gay' : Nella casa del Grande Fratello Christan Imparato e Guendalina Canessa hanno riparlato della presunta omosessualità di Michael Terlizzi, figlio di Franco, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Guendalina, ex moglie di Daniele Interrante, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia la scorsa puntata ed ha subito acceso gli animi, prima litigando con Francesca De André e poi gettando ombre sull'eterosessualità di Michael. Terlizzi ha ...

GF16 - I dubbi di Guendalina su Michael Terlizzi e la sua sessualità : “Mi spiace che non se la viva bene…” : Si torna a parlare di Michael Terlizzi e la sua sessualità, questa volta è Guendalina a parlarne Si continua a parlare di Michael Terlizzi al Grande Fratello e di una presunta omosessualità. Anche se il figlio dell’ex naufrago ha smentito più volte la voce di corridoio diffusa nella prima settimana di reality da Cristian Imparato, il cantante e … Continue reading GF16, I dubbi di Guendalina su Michael Terlizzi e la sua sessualità: ...