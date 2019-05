“Mia figlia 12enne si è uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ | vietatela” | il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Miasi è suicidatalaNetflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la protagonista di 13 Reason Why ne lascia, appunto, 13 prima di togliersi la vita).La morte della piccola Jessica, che viveva a Warrington, nel Cheshire, risale al 2017 ma la sua mamma ha deciso di parlare adesso per sensibilizzare gli altri genitori: “Jessica stava guardando latv con i suoi amici e ha elencato i sei motivi per cui voleva morire – ha dichiarato Rachel al Mirror – Dovrebbe essere vietato, perché mialo ...

