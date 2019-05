Meteo Protezione Civile | il bollettino per domani | torna l'alta pressione

Maltempo Ravenna - Protezione civile : allerta Meteo per criticità idraulica : Dalle 12 di oggi, lunedì 6 maggio, alla mezzanotte di domani, martedì 7 maggio è attiva nel territorio del comune di Ravenna un’allerta meteo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il codice della criticità è “giallo”. L'articolo Maltempo Ravenna, Protezione civile: allerta meteo per criticità idraulica sembra essere il primo su meteo Web.

Meteo - il Maltempo flagella l’Italia e si sposta al Sud : i bollettini della Protezione Civile [MAPPE] : Meteo – Il Maltempo provocato dall’Uragano Artico continua a flagellare l’Italia e come abbiamo già visto nei precedenti aggiornamenti di MeteoWeb, nelle prossime ore si sposterà al Sud. La situazione è particolarmente estrema con un morto, due dispersi, decine di feriti e danni per milioni di euro a causa delle piogge torrenziali e del vento impetuoso che nelle ultime ore hanno interessato gran parte del Centro/Nord. Ma nelle ...

Meteo - neve e forti venti di burrasca : l'allerta della protezione civile : Nevicate sopra i 600-800 metri, ma anche locali grandinate e forti raffiche di vento: le previsioni per domenica 5 maggio...

Pesante allerta Meteo della Protezione Civile : in arrivo temporali - neve a bassa quota e vento forte : Una vasta e profonda area perturbata proveniente dall’Europa settentrionale raggiungerà il Mediterraneo centro-occidentale determinando, a partire dalle prossime ore, un generale peggioramento delle condizioni metereologiche anche sul nostro Paese, con l’innesco di un’intensa ventilazione, precipitazioni sparse, una sensibile diminuzione delle temperature ed il ritorno della neve, anche a quote relativamente basse, al Centro-Nord. Sulla base ...

Meteo Protezione Civile : forte maltempo e freddo domani - torna anche la neve al centro-nord! : Come preannunciato, un impulso freddo e perturbato in arrivo da Nord porterà maltempo e un netto calo delle temperature domani sull'Italia centro-settentrionale. Particolarmente colpita l'Emilia...

La Protezione civile : 'Domani allerta Meteo per vento e mare in Campania' : La Protezione civile della Regione Campania informa che dalle 8 di domani mattina e per l'intera giornata , ossia fino alle 23.59, si determineranno condizioni meteo tali da determinare un'allerta per ...

Meteo - l’allerta della protezione civile per il weekend : MAPPE e BOLLETTINI per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio : Meteo – Anche la protezione civile lancia l’allarme maltempo per il weekend, di cui i temporali odierni sono soltanto un piccolo assaggio. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento Nazionale di protezione civile ha pubblicato i consueti aggiornamenti giornalieri dei BOLLETTINI di criticità Meteorologica nazionale e di vigilanza Meteorologica nazionale per Sabato 4 e Domenica 5 Maggio: emerge chiaramente il ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche forte al Nord : Nella giornata di domani, Venerdì 3 Maggio, si instaurerà una bassa pressione sull'area settentrionale della penisola, apportando maltempo al centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' dal pomeriggio specie al Nord : Nella giornata di domani avremo tempo complessivamente stabile, ma nelle ore pomeridiane osserveremo la formazione di rovesci e temporali nelle zone interne, in particolar modo al Nord-Ovest. Ecco...

Meteo 1 Maggio : instabilita' pomeridiana nelle zone interne - ecco il bollettino della Protezione Civile : La giornata di domani, Mercoledì 1 Maggio, sarà caratterizzata da condizioni di instabilità a evoluzione diurna (quindi soprattutto nelle ore pomeridiane) nelle zone interne del centro-sud. Tempo...

Protezione Civile : domani allerta Meteo su Roma e Lazio : Roma – Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico a seguito di precipitazioni temporalesche. I fenomeni previsti saranno da isolati a sparsi, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Si susseguiranno dalla mattinata di domani, mercoledi’ 1 maggio, ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : forti venti su tre regioni : L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di sabato 27 aprile, venti forti settentrionali con raffiche di burrasca su Piemonte...

Meteo Protezione Civile domani : impulso freddo e perturbato - piogge e temporali su molte regioni : Un nuovo impulso freddo e instabile si getterà domani nel Mediterraneo e apporterà un guasto del tempo sull'Italia. Saranno in particolare le regioni di Nord-Est e quelle centrali a vedere piogge e...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : piogge e temporali in arrivo al Centro/Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta saccatura atlantica si estende dalle isole britanniche fino alla Spagna, determinando intensi flussi di correnti umide e instabili sul Mediterraneo Centro-occidentale e sull’Italia, con nubi e precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana. Nella giornata di domani il transito di una perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Centro/Nord, più intense e persistenti sui settori ...