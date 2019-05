Met Gala | i beauty look più WOW di tutti i tempi

5 curiosità interessanti sul Met Gala 2019 : Il Met Gala, la mostra dedicata al mondo della moda, si terrà come ogni anno il primo lunedì di maggio. L'evento si terrà nel Metropolitan Museum of Art nella città di New York e sono attesi tantissime celebrità e personaggi importanti. Vediamo insieme le curiosità più interessanti del Met Gala 2019.

Cosa significa Camp - il tema del Met Gala 2019 : Ma la versione comicamente sproporzionata della borsetta da donna più ambita del mondo è Big Camp. Gucci è profondamente Camp, e non solo perché sponsorizza il Met Gala. In effetti, parte di ciò che ...

Met Gala 2019 : cosa significa Camp - il tema di quest'anno : Lo scorso autunno, quando il Metropolitan Museum of Art's Costume Institute ha annunciato che l'atteso Met Gala 2019 avrebbe avuto come tema il saggio della scrittrice e intellettuale Susan Sontag dal titolo Notes on Camp molti di voi avranno urlato di gioia. Chi lo ha fatto è sicuramente un tipo brillante, che non perde nemmeno un numero di tutti i settimanali di moda, legge gli ultimi romanzi e ha una lista completa di interior ...

Verona - il Comune compra (e regala alle scuole) il fuMetto su Sergio Ramelli. Insorge l'opposizione : Nella città di Sboarina accolta la proposta del consigliere Bacciga, quello del saluto romano alle femministe di Non una di meno. Interrogazione parlamentare del Pd: "Si vuole inoculare il virus della bontà delle idee sanguinarie che il fascismo portava con sé"

Verona - Il libro a fumetti sulla storia di Sergio Ramelli comprato in stock dal Comune di Verona e poi donato alle scuole superiori e alle biblioteche della città.

Ogni anno celebrità, modelle, stilisti e vip americani e di tutto il mondo fanno a gara per parteciparvi e si sbizzariscono con i look. È consuetudine infatti che gli ospiti della serata e il loro ...

Samsung si prepara a lanciare il servizio PlayGalaxy Link e Microsoft perMette il mirroring su PC delle notifiche su vari Galaxy : Samsung ha deposito presso l'Ufficio Brevetti statunitense (USPTO) la richiesta di registrazione del marchio "PlayGalaxy Link". Scopriamo tutti i dettagli L'articolo Samsung si prepara a lanciare il servizio PlayGalaxy Link e Microsoft permette il mirroring su PC delle notifiche su vari Galaxy proviene da TuttoAndroid.

Met Gala - i look più «camp» di sempre : Frances McDormand in Valentino Haute Couture, 2018Rihanna in Maison Margiela, 2018Katy Perry in Versace, 2018Lana del Rey e Jared Leto in Gucci, 2018Janelle Monae in Marc Jacobs, 2018Lena Dunham in Ronald van der Kemp, 2018Rihanna in Comme des Garçons, 2017Solange Knowles in Thom Browne, 2017Katy Perry in Maison Margiela, 2017Miranda Kerr in Louis Vuitton, 2016Lady Gaga in Versace, 2016Tabitha Simmons in Dolce & Gabbana, 2016Sarah Jessica ...

Met Gala - i look maschili indimenticabili : Il Gala di beneficenza del Costume Institute, che ogni anno illumina con una parata di star il Metropolitan Museum of Art di New York, è di certo uno dei tappeti rossi più ammirati al mondo: più eccentrico degli Oscar, ma al tempo stesso meno pop degli MTV Video Music Awards, anche per questa edizione l'evento ospiterà una lunga serie di A-listers provenienti dal mondo del cinema, della musica e, ovviamente, della moda. ...

Met Gala 2019 : cos'è - quando è e il tema di quest'anno : Il Gala del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York è il più grande evento di raccolta fondi nel mondo della moda: dal 1995 è la caporedattrice di Vogue America, Anna Wintour, a incoraggiare le donazioni dell'alta società di New York, invitando soprattutto alcuni dei personaggi più celebri del mondo del cinema, della moda, della musica e dell'arte, tutti riuniti per celebrare la grande ...

Samsung Galaxy S10 come si fa a Mettere “%” batteria sul display : come si a mettere il simbolo della percentuale della batteria del display Samsung Galaxy S10 leggi la guida smartphone uso semplice e impara ad usare il dispositivo Android

Hidey Hole perMette di creare sfondi personalizzati per i fori nel display della gamma Samsung Galaxy S10 : Hidey Hole è un'applicazione sviluppata da Chainfire, sviluppatore noto in ambito root, che permette di creare degli sfondi perfetti per i fori delle fotocamere presenti sugli schermi degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Rispetto alla soluzione con degli sfondi già pronti, l'app consente la creazione di wallpaper personalizzati per sfruttare come meglio si crede il foro nel display. L'articolo Hidey Hole permette di creare sfondi ...

Calciomercato Genoa - preso Gümüs : arriverà a paraMetro zero dal Galatasaray : Con la vittoria contro la Juventus, il Genoa ha fatto un altro passo importante verso la salvezza. Sono 9 i punti di vantaggio sul terzultimo posto, l'obiettivo stagionale è quindi a portata di mano. ...