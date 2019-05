Meghan Markle è in travaglio | attesa per “Baby Sussex”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Secondo alcuni media sarebbe nato da tempo ma i genitori lo terrebbero ben lontano dal clamore mediatico e dalle telecamere. Stando invece a quanto riportato da Sky News, il figlio o la figlia die del Principe Harry, per tutti ormai “Baby Sussex”, sta per nascere:è in. La notizia arriverebbe da fonti vicine alla famiglia reale. Harry aveva di recente spostato un viaggio in Olanda come a lasciar intendere che il lieto evento fosse alle porte. Secondo i rumors dei giorni scorsi, la coppia ha deciso di non seguire la tradizione reale: il primogenito non verrà mostrato davanti alla clinica. Per vedere il piccolo o la piccola ci vorrà, pare, ancora tempo.L'articoloè inper “Baby Sussex” proviene da Il Fatto Quotidiano.

