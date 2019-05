Meghan in travaglio | arriva il royal baby

Royal baby in arrivo : Meghan Markle è in travaglio - Sky TG24 - : Lo riferiscono fonti di Sky news. Dopo settimane di indiscrezioni, la duchessa del Sussex, moglie del principe Harry, sta per dare alla luce il suo primo figlio

Meghan Markle in travaglio : «Il Royal baby sta per nascere» : Meghan Markle, la duchessa di Sussex, ha appena cominciato il travaglio preparandosi per il parto e l'arrivo del Royal baby. Lo riferisce Sky News citando proprie fonti. Per settimane la data...

Meghan Markle è in travaglio : Dopo un susseguirsi di rumors secondo cui il royal baby sarebbe nato da tempo, adesso dovremmo esserci davvero. Meghan Markle è in travaglio. Lo scrive Sky News, che attribuisce la notizia a una fonte vicina alla famiglia reale. La nascita del primogenito della coppia era prevista per fine aprile, per questo da tempo si attendevano novità dal Palazzo. Harry aveva inoltre recentemente annullato un viaggio previsto in Olanda, ...

Meghan è in travaglio : Dopo un susseguirsi di rumors secondo cui il royal baby sarebbe nato da tempo, adesso dovrebbe esser la volta buona. Meghan Markle è in travaglio. Lo scrive Sky News, che attribuisce la notizia a una fonte vicina alla famiglia reale.

Meghan Markle sarebbe in travaglio : potrebbe nascere una femminuccia di nome Allegra : Una femminuccia di nome Allegra per Meghan Markle e Harry. La gravidanza della duchessa di Sussex sta catalizzando su di sé sempre di più le attenzioni dei media e, con l'avvicinarsi della data presunta parto (DPP) dell'attrice americana, i rumors si stanno facendo sempre più pressanti, insistenti e chiari. Al contempo, fioccano le previsioni e le scommesse sul nome del nascituro, con Allegra che starebbe scalando posizioni qualora fosse una ...

Meghan Markle è in travaglio : gli indizi sul parto imminente : Meghan Markle è in travaglio? Gli ultimi indizi fanno pensare che il parto sia imminente e che presto la duchessa di Sussex e il marito accoglieranno il Royal Baby. Ad allertare i sudditi inglesi alcuni indizi inequivocabili. Primo fra tutti una scorta di auto della polizia che percorreva la strada fra Frogmore Cottage, dove Meghan si trova ormai da diverse settimane, e l’ospedale. Secondo il Mirror infatti l’ex star di Suits è ...

«Meghan Markle è in travaglio» : ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi : Meghan Markle potrebbe essere in travaglio. Secondo alcuni fan della duchessa di Sussex ci sarebbero degli indizi che fanno pensare all’imminente nascita del royal baby. Sarebbe presente infatti una pattuglia di scorta fuori dal palazzo, oltre a un via vai di auto che avrebbe destato dei sospetti. Meghan ha scelto, infatti, di partorire in casa, prevedendo però un’ambulanza fuori dal palazzo nel caso in cui dovessero esserci ...

