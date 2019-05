Mediheal Championship | vince Kim

raisport.rai

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sei Young Kim, dopo uno spareggio a tre, il. 'E' uno dei successi - la gioia della sudcoreana - più importanti e sofferti della mia carriera'. Ottavo titolo sul LPGA Tour ...

