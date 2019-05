Max Pezzali ha sposato Debora Pelamatti

blogo

(Di lunedì 6 maggio 2019)Nozze a sorpresa, e in gran segreto, per il 51enne Max. L'ex cantante degli 883 è infatti convolato a nozze con, sua compagna da circa quattro anni. A riportare la notizia del matrimonio, Il Giornale di Pavia.Le nozze sono andate in scena il 29 aprile scorso, nella bellissima Villa Necchi, in provincia di Pavia, davanti a pochissimi fortunati invitati. Foto non ne sono uscite, così come comunicazioni social. Ad officiare il tutto l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo.Maxha06 maggio 2019 10:02.

