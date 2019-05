Max Allegri pronto a firmare con il Psg per 15 milioni

Juventus - Maxi pausa post derby : Allegri concede alcuni giorni di riposo : Juventus – Con il campionato ormai in bacheca, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha concesso 4 giorni di riposo dopo il derby della Mole contro il Torino. Max Allegri ha voluto far riposare i suoi uomini dopo un derby intenso che ha portato via tante energie fisiche ai giocatori bianconeri. Leggi anche: Pogba-Juventus, duello Juve-Real Madrid: pronto l’assalto al […] More

Che tempo che fa - gli ascolti di Fabio Fazio con ospite Max Allegri : Fabio Fazio con Che tempo che fa su Rai1 vince la sfida della domenica. Fabio Fazio, che aveva tra gli ospiti Max Allegri, non supera il 15% di share e nella fascia di Paperissima sprint perde il duello a colpi di share. La trasmissione ottiene 3.433.000 spettatori pari al 14.5% di share. Il Tavolo

Il maleducato Adani e l'inquietudine di Allegri : Max soffre la sfiducia della Juve - futuro in bilico : Questo è un linguaggio maleducato anche al bar sport, figuriamoci in quello che si propone come il salotto buono del calcio italiano. Tanto più che lui aveva trascorso le due ore precedenti seduto in ...

Una Festa Scudetto gelata per Allegri : Max buttato in vasca dai suoi giocatori - che baldoria negli spogliatoi [VIDEO] : Balli, cori e… bagni: ecco come la Juventus ha festeggiato negli spogliatoi il suo ottavo Scudetto consecutivo La Juventus è campione d’Italia: la squadra bianconera, grazie alla vittoria di oggi pomeriggio sulla Fiorentina, può finalmente festeggiare per la conquista dell’ottavo Scudetto consecutivo. Nonostante la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno ...

Spal-Juventus - Maxi turnover di Allegri : Gozzi e Kastanos in campo - le formazioni ufficiali : Spal-Juventus, il tecnico bianconero Allegri si appresta a schierare un 11 del tutto nuovo con calciatori all’esordio in Serie A come Gozzi Spal-Juventus è prossima al fischio d’inizio, da pochi minuti sono state rese note le formazioni ufficiali della gara. Massimiliano Allegri ha deciso di guardare con molta attenzione alla gara di ritorno contro l’Ajax, presentando oggi in quel di Ferrara una squadra a dir poco rimaneggiata ...

Max Allegri raddoppia : tra libro e Juve : Troppo spesso oggi si sente parlare di questo gioco, come se fosse una scienza. Troppo spesso infatti sentiamo frasi e termini incredibili, per descrivere un'azione o uno schema di gioco. 'Il calcio ...

Il cubo di Max : senza CR7 Allegri cerca la soluzione d'attacco per l'Europa : Nel 1980 Erno Rubik, il professore di architettura e scultore ungherese che ideò l'omonimo cubo, vinse un premio speciale dalla giuria dello Spiel des Jahres in Germania, per aver regalato al genere ...

Il difficile rapporto con Allegri e i due ‘no’ al Milan - a tutto Marchisio : “a Max ho chiesto fiducia - ma…” : Il centrocampista dello Zenit ha parlato dei motivi che hanno sancito l’addio alla Juventus, soffermandosi anche sui due ‘no’ al Milan L’Italia ormai è lontana, Claudio Marchisio è concentrato sulla sua nuova esperienza in Russia con la maglia dello Zenit. Il ‘Principino’ però non ha smesso di seguire la sua amata Juventus, nonostante quanto accaduto la scorsa estate. Alfredo Falcone – LaPresse Un ...

Ambra Angiolini : 'Voglio ancora bene a Francesco Renga. Matrimonio con Max Allegri? Sono sposata con me stessa' : Ambra Angiolini a Verissimo racconta la sua vita partendo d all'infanzia. Racconta del suo rapporto con i genitori, raccontando di un papà molto geloso di lei e della sorella: 'È sempre stato un '...

