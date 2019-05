Massimo Lopez a Vieni da me L' infarto e il ricordo di Anna Marchesini | ' ogni sera '

Domenica In - Tullio Solenghi e Massimo Lopez ricordano la Marchesini : ‘Anna a teatro con noi’ : Per 12 anni sono stati Il Trio. Ora Tullio Solenghi e Massimo Lopez sono tornati a girare i teatri con uno spettacolo comico, ma la sua assenza si fa sentire. Lei è Anna Marchesini, la donna del trio, scomparsa nel 2016 a 62 anni dopo aver sofferto per diversi anni di artrite reumatoide. Ma una donna così non si dimentica facilmente: “Siamo sul palco in tre, ogni sera abbiamo questa forte sensazione di non essere solo noi due sul palco” spiega ...