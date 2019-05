ilfogliettone

(Di lunedì 6 maggio 2019) Punta tonda e un cinturino alla caviglia o sul collo del piede, lesono. Legate al mondo infantile e spesso utilizzate nei giorni di festa, chi da piccola non le ha indossate almeno una volta? Crescendo possono diventare le migliori amiche di tutte le donne grazie alla comodità e alla versatilità del capo. Con il tacco medio o alto, oppure basse come ballerine, tutti i modelli sono comodissimi grazie alla punta arrotondata e al cinturino che assicura una buona aderenza del piede alla scarpa.Amatissima da Coco Chanel e rilanciata negli anni Sessanta dalla modella inglese Twiggy e molte star a seguire, la scarpa ‘’ non ha mai temuto il passare del tempo e, rivista e rivisitata, è tra le tendenze anche di questa primavera 2019. Così chic e bon ton, richiama il classico sandaletto da bambina. Si abbina benissimo ai pantaloni ma fa la sua figura ...

ilfogliettone : Mary Jane, le scarpe intramontabili - - _claquartararo : RT @stayawaymuggles: Tom Holland ha chiamato ‘Mary Jane’ il personaggio di Zendaya, WOW RAGAZZI LO HA SPOILERATO??? Sto malissimo. - dont_panicmp3 : MJ!!!!!!!!!!!:!:!:$:)/$):/$):$/ XBSJSJSBDJSDVAJHXSBSHVDBS FUCKING MARY JANE HELLOBDJDJDJSJDJSJS BITCH I WON I WON NDJDJSJSJSJS AHH -