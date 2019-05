Mara Venier rivela | “Teo Teocoli ci ha provato con me diverse volte ma io gli ho sempre

Mara Venier sorprende Martina Stella con il videomessaggio della madre : 'Scusa se sono stata troppo severa' : Emozione a Domenica In quando Martina Stella ha raccontato a Mara Venier del rapporto non sempre facile con la madre soprattutto quando, giovanissima, ha deciso di diventare attrice strappando per il ...

TEO TEOCOLI/ Mara Venier : "Tua moglie Elena e la nostra amicizia..." - Domenica In - : Teo TEOCOLI a Domenica In è ospite di Mara Venier per raccontare la sua carriera. La sorpresa della moglie Elena in diretta.

Domenica In - Mara Venier si trova davanti Riccardo Fogli e la moglie : le parole strazianti : “L’ospite deve sentirsi in famiglia, non manderò video che ti facciano star male, di male ne hai già ricevuto troppo”. Queste le parole piene di umanità di Mara Venier oggi a Domenica In. davanti a lei, c'erano Riccardo Fogli e la moglie Karim. La conduttrice ha preferito non mandare in onda le imma

Mara Venier ospita Fogli : "Ma non manderò filmati - perché vi hanno già fatto troppo male" : Il cantante e la moglie sono reduci dalla bufera scoppiata all'Isola dei Famosi sui presunti tradimenti di lei

Mara Venier ospita Riccardo Fogli a Domenica In : "Isola? Ti è stato fatto del male - ma rispetto il lavoro di Mediaset" : Ospite a Domenica In nella puntata del 5 maggio, Riccardo Fogli è tornato in televisione dopo l'esperienza come naufrago nell'ultima discussa e criticata edizione de L'Isola dei Famosi. Da Mara Venier anche la compagna Karin Trentini, finita nel ciclone per il presunto tradimento ai danni del cantante che, proprio mentre gareggiava in Honduras, apprese la notizia anche per bocca di Fabrizio Corona. Una polemica trita e ritrita, spolpata ...

Cannavacciuolo a Domenica In. Mara Venier : “Mi fai dei ca**iatoni” : Antonino Cannavacciuolo a Domenica In. Mara Venier: “Non cucino con te perché…” A Domenica In dopo l’intensa intervista a Riccardo Fogli, il quale è ancora scottato dall’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi (della quale si è scusata anche Alessia Marcuzzi), è arrivato il momento dell’intervista ad Antonino Cannavacciuolo, il grande chef stellato che da anni conduce Cucine da incubo Italia ed entra ...

Mara Venier non si accorge di essere già in onda a Domenica In : Domenica In: Mara Venier non si accorge dell’inizio del collegamento prima del TG1 Inizio con gaffe, com’è già successo altre volte, oggi per Mara Venier a Domenica In. Nella brevissima anteprima andata in onda, come da tradizione, attorno alle 13.25, tra la fine di Linea Verde e l’inizio del TG1, la signora della Domenica di Rai1 è apparsa all’improvviso, di profilo, intenta a parlare con qualcuno dietro le telecamere ...

Domenica In - ospiti 5 maggio : Mara Venier invita Riccardo Fogli : ospiti di Domenica In, anticipazioni 5 maggio: Riccardo Fogli e Karin Trentini da Mara Venier E’ stato come sempre l’informatissimo TvBlog a svelare in anteprima gli ospiti della prossima puntata di Domenica In (del 5 maggio), in onda come da tradizione a partire dalle 14.00 su Rai1 con la brillante conduzione della signora della Domenica Mara Venier. E proprio il sito appena menzionato, nelle ultime ore ha annunciato che tra gli ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria 'frustrazione' nel vedere l'attrice ...

Mara Venier difende Ambra dalle critiche : "Ci siamo divertite" : L'intervista di Ambra Angiolini ha scatenato una serie di polemiche sul web , ma a difesa dell'attrice è intervenuta direttamente Mara Venier . E' stata la conduttrice del contenitore domenicale di ...

Mara Venier sbotta dopo il post per Ambra Angiolini : chi l'ha fatta arrabbiare : FUNWEEK.IT - L'ospitata di Ambra Angiolini a Domenica In ha lasciato con l'amaro in bocca più di qualche spettatore che ha riversato su Instagram la propria...

Concerto Primo Maggio 2019 Roma - ci sarà anche Mara Venier : l'annuncio a Domenica In : FUNWEEK.IT - Potrebbe esserci un'incursione a sorpresa sul palco del Concerto del Primo Maggio 2019 a Roma dopo la promessa strappata da Ambra Angiolini a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica ...

Domenica In - Mara Venier esulta per gli ascolti : sfregio alla concorrenza : Mara Venier fa un bilancio di Domenica In. Ed esulta: "Siamo entrati un po' nel cuore del pubblico". Gli ascolti della trasmissione Rai sono ottimi e il gradimento è alle stelle. La conduttrice veneta spiega la ragione dell'affermazione: "Grazie al pubblico che ci segue da casa sin dall'inizio. Siam

Mara Venier - il filmato rubato con il marito sul divano : la mano cade proprio laggiù - ma cosa fa? : A Mara Venier la febbre da social ha fatto un po' scappare la mano e a farne le spese è stato suo marito, Nicola Carraro. La conduttrice di Domenica in voleva riprendere suo marito durante un momento di relax in casa. Carraro stava guardando in santa pace la partita della Roma contro il Cagliari, se