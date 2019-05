Mara Maionchi | “Il tradimento di mio marito? Cosa vuole che sia un corno”

ALBERTO SALERNO/ 'Io e Mara Maionchi? Tra noi liti furibonde' - Che tempo che fa - : ALBERTO SALERNO, Che tempo che fa: il produttore sarà ospite di Fabio Fazio con la moglie Mara Maionchi. Svelerà i segreti del loro matrimonio?

Mara MAIONCHI/ 'Ecco cosa disse mia madre prima del mio matrimonio' - Che tempo che fa - : MARA MAIONCHI a Che tempo che fa: l'ex giudice di X Factor risponderà alle polemiche di Iva Zanicchi? E sul tradimento del marito...

Mara Maionchi/ La lite con Iva Zanicchi e il tradimento del marito - Che tempo che fa - : Mara Maionchi a Che tempo che fa: l'ex giudice di X Factor risponderà alle polemiche di Iva Zanicchi? E sul tradimento del marito...

Mara Maionchi : «Mio marito mi chiama “la starlette”. Le parolacce in tv? Poi mi pento» : La discografica: «Una delle mie figlie mi fa da agente... in pratica da baby sitter». Il tumore: «Ne parlai perché me lo chiese Veronesi»

Mara Maionchi : «Mio marito mi chiama 'la starlette'. Le parolacce in tivù? Poi mi pento» : Un mondo che alla mia famiglia era del tutto estraneo, del quale né io né alcuno dei miei sapeva nulla di nulla. Dopo la Ariston sono venute la Numero Uno, la Ricordi, la Fonit Cetra. E poi sono ...

Che Tempo Che Fa domenica 5 maggio con Alec Baldwin - Alessia Marcuzzi e Mara Maionchi : Che Tempo che Fa domenica 5 maggio su Rai 1 alle 20:35 Ospiti di puntata Alec Baldwin, Mara Maionchi, Roberto Saviano, Alessia Marcuzzi Nuovo appuntamento domenica 5 maggio su Rai 1 con Che Tempo che Fa di Fabio Fazio e la sua lunga Maratona di ospiti e interviste che spaziano sui temi più diversi dalla politica alla cultura. Non mancherà la presenza fissa di Filippa Lagerback e lo spazio comico di commento della settimana di Luciana ...

Iva Zanicchi a ruota libera : Gf - Isola dei Famosi e parole su Mara Maionchi : Iva Zanicchi, da poco arrivata come opinionista al Grande Fratello, si confessa in un’intervista. Cosa pensa dell’Isola dei Famosi e di Mara Maionchi Iva Zanicchi è da poco approdata nel ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5, Grande Fratello 16. La cantante si confessa in un’intervista al settimanale Oggi ed è un fiume […] L'articolo Iva Zanicchi a ruota libera: Gf, Isola dei Famosi e parole su Mara Maionchi ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Ruggero Pasquarelli a Vieni da me/ 'In Argentina sono una star - ma a Mara Maionchi..' : Ruggero Pasquarelli, star in America Latina, racconta a Vieni da me il suo percorso artistico: dal palco di X Factor al successo con Violetta.

Mara Maionchi e Veicoli Commerciali Opel : intesa perfetta : Dopo un 2018 chiuso con risultati record e un avvio di 2019 con risultati ancora in crescita, per dare ancora più forza alla propria strategia di comunicazione, anche in considerazione dell’offensiva di prodotto in corso con l’avvento della prossima generazione di Vivaro, Opel Italia ha deciso di affiancare il proprio marchio a un ambassador sorprendente. […] L'articolo Mara Maionchi e Veicoli Commerciali Opel: intesa perfetta sembra ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Mara Maionchi : età - tumore - figlie e marito. Cosa ha avuto la donna : Mara Maionchi: età, tumore, figlie e marito. Cosa ha avuto la donna Chi è Mara Maionchi Nata a Bologna il 22 aprile 1941 Mara Maionchi, 77 anni, è una produttrice discografica e un personaggio televisivo. Oltre al talento, il pubblico ama l’approccio ironico e dissacrante che caratterizza Mara. La partecipazione, infatti, a programmi come Celebrity Masterchef e X Factor, in cui la personalità della donna si è potuta mostrare interamente, le ...

Opel - i veicoli commerciali sono serviti. Parola di Mara Maionchi : Per le auto Peugeot il testimonial è un attore, Stefano Accorsi, che ama le macchine e a cui piace guidare. Per i veicoli commerciali Opel, invece, il brand ambassador è un personaggio televisivo, Mara Maionchi, che la patente l’ha avuta ma, avendo paura di stare al volante, non guida da una vita. Le vie del marketing, in casa Psa, sono davvero infinite. Chissà chi sarà il personaggio immagine di Citroen… L’ingaggio della ...

IGT 2019 : vince Antonio Sorgentone (e la lungimiranza di Mara Maionchi) : Il pianista al quale Mara Maionchi aveva dato il primo Golden Buzzer di questa edizione, ha vinto Italias' Got Talent 2019...