Manchester City Leicester | formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

Manchester City-Liverpool - chi vince la Premier League? : Liverpool fans PA Sport ...O forse no? Il Manchester City era e resta padrone del proprio destino, e solo Leicester o Brighton possono dare una mano alla causa del Liverpool . Con due vittorie ...

Pronostico Manchester City Vs Leicester - Premier League 06-05-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Leicester, Premier League, 37^ Giornata, Lunedì 6 Maggio 2019 ore 21.00Manchester City / Leicester / Premier League / Analisi – Nel Monday Night della Premier League, il Manchester City potrebbe festeggiare la conquista del secondo titolo di fila; i Citizens ospiteranno all’Etihad, nel posticipo del trentasettesimo turno, il Leicester, con le Foxes che sono alla ricerca ...

Calciomercato Inter - Danilo in pugno : offerta al Manchester City : L' Inter ha in pugno Danilo . L'esterno brasiliano, che i nerazzurri hanno seguito fin dall'inizio di questa stagione, ha deciso che vuole l'Italia. Un accordo che dunque sembra ormai cosa fatta: pur ...

Sorriso per Sterling - l'attaccante del Manchester City nominato giocatore dell'anno dai media inglesi : La Football Writers' Association ha nominato Sterling giocatore dell'anno, preferendolo a Virgil van Dijk Raheem Sterling è stato nominato giocatore dell'anno dalla Football Writers' Association , l'...

Sorriso per Sterling - l’attaccante del Manchester City nominato giocatore dell’anno dai media inglesi : La Football Writers’ Association ha nominato Sterling giocatore dell’anno, preferendolo a Virgil van Dijk Raheem Sterling è stato nominato giocatore dell’anno dalla Football Writers’ Association, l’attaccante del Manchester City ha ricevuto il 62% degli oltre 400 voti, superando facilmente il difensore del Liverpool Virgil van Dijk. Il 24enne dei citizens ha segnato 23 gol, con 17 assist in tutte le ...

Premier League - l’Arsenal cade ancora in trasferta - il Manchester City vince e torna in testa [FOTO] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Premier - Manchester City di nuovo in testa : +1 sul Liverpool : Ri-sorpasso! Una rete di Sergio Aguero al 63' basta al Manchester City per battere il Burnley in trasferta 1-0 e lanciarlo nuovamente in testa alla classifica della Premier con 92 punti, uno più del ...

Inter - sarebbe pronto un doppio colpo dal Manchester City : tra questi c'è Gundogan : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, già a dicembre aveva ammesso che a gennaio non si sarebbe fatto praticamente nulla visto che gli sforzi sarebbero stati concentrati tutti per la prossima estate. Si punterà a profili che abbiano un certo palmares e abbiano esperienza per giocare a determinati livelli. Per questo motivo si guarderà in casa dei top club ...

Liverpool - Klopp scherza con Rodgers : 'Ferma il Manchester City o non ti pago l'affitto' : Una semplice battuta che, in realtà, nasconde un grande desiderio. Il Liverpool, nell'anticipo del venerdì, ha vinto schiantando 5-0 l'Huddersfield, ma nessuna goleada potrebbe mai portare alla tanto ...

Manchester City padrone del proprio destino - Guardiola : “Abbiamo una grande mentalità” : Il Manchester City e’ padrone del proprio destino. La vittoria nel derby di mercoledi’ ha restituito alla squadra di Pep Guardiola il primato in Premier e, vincendo le ultime tre gare, bissera’ il titolo vinto un anno fa. Le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa. “La cosa piu’ incredibile e’ stata battere il Tottenham dopo l’eliminazione in Champions. La squadra mi ha dimostrato di avere il ...

Pronostico Burnley Vs Manchester City - Premier League 28-04-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Burnley – Manchester City, Premier League, 36^ Giornata, Domenica 28 Aprile 2019 ore 15.05Burnley / Manchester City / Premier League / Analisi – Dopo il sorpasso avvenuto nel derby, il Manchester City vuole blindare il primo posto anche al Turf Moor, dove lo attenderà il Burnley, che ha conquistato la salvezza settimana scorsa. A 3 giornate dalla fine della Premier League, i Citizens tentano di tenere a bada ...

Manchester United - 75 mila £ a match per Sanchez. Ma col City un solo tocco di palla : Quanto impiega un calciatore 'comune' a guadagnare la bellezza di ben 75 mila sterline? Nella maggior parte di casi meno di Alexis Sanchez . All'attaccante cileno del Manchester United , nel match ...

Video/ Manchester Utd-Manchester City - 0-2 - : highlights - colpaccio di Guardiola : Video Manchester United-Manchester City, 0-2,: i gol di Bernardo Silva e Sané regalano il derby e il primato in classifica a Guardiola.

Premier League : il Manchester City vince il derby a Old Trafford e torna capolista : Il Manchester City fa suo il derby, va a vincere per 2-0 a Old Trafford contro il Manchester United e si riporta in testa alla Premier League, un punto sopra il Liverpool. La partita si sblocca nella ...