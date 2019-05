Mamme | le punizioni sono davvero così efficaci?

dilei

(Di lunedì 6 maggio 2019) Non è una novità, quella di trovarsi alle prese con i propri figli che saltano la scuola, non vogliono mangiare, dimenticano di fare i compiti e più in generale infrangono le regole, costruite con fatica e fermezza all’interno del nucleo familiare.La soluzione? Nel più comune dei casi si ricorre alla punizione, a cui lecedono per ristabilire l’equilibrio genitoriale. Ma siamo sicuri che questo siaefficace?Contrariamente a quello che si pensa nell’immaginario comune, lenon solo non funzionano, ma posgenerare effetti negativi sulla crescita del bambino, sia a livello psicologico che affettivo. Lo scopo della punizione è infatti quello di porre fine al capriccio, ma si tratta comunque di una soluzione momentanea.Quello che manca in questa “soluzione” è l’assenza di comprensione da parte del bambino dell’errore da lui stesso compiuto. Il ...