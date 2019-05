Maltempo Veneto | in 24 ore caduti 67 cm di neve fresca

Maltempo Veneto : recuperato il ristorante galleggiante andato alla deriva : I vigili del fuoco hanno recuperato e riposizionato nel proprio ormeggio il ristorante galleggiante “La Barcaccia“, di Peschiera del Garda, che ieri aveva rotto gli ormeggi a causa dei forti venti che hanno colpito tutta la zona del lago di Garda. I pompieri, intervenuti con un gommone, l’autogru e autopompa e 7 operatori, hanno raggiunto la struttura con alcune cime, riuscendo ad ancorarla per poi trainarla dalla strada fino ...

Maltempo - le piogge di Domenica 5 Maggio sull’Italia : Emilia Romagna e Veneto sott’acqua - record a Sassuolo [DATI] : Emilia Romagna e Veneto sono state le due Regioni più colpite dal Maltempo che ha flagellato il Centro/Nord Italia nella giornata di Domenica 5 Maggio: oltre ai venti impetuosi (con raffiche di oltre 130km/h in pianura) e freddo anomalo, come se fossimo in pieno inverno (la neve è caduta abbondante oltre i 300 metri di altitudine sia sulle Alpi nord/orientali che sull’Appennino tosco/Emiliano), è caduta anche una pioggia torrenziale a ...

Maltempo : un morto a Marsala e un disperso in Veneto : La freddissima coda dell'inverno provoca danni e morti. A Marsala un turista tedesco e' morto oggi intorno alle 12,30 mentre stava praticando Kitesurf

Maltempo Veneto : atteso un aumento del livello dei fiumi : L’ondata di Maltempo che ha colpito anche il Veneto fa scattare l’allerta per alcuni dei principali fiumi della regione. Il centro funzionale della Regione prevede nelle prossime ore un aumento dei livelli di Bacchiglione, Brenta, Livenza e Monticano. La possibilita’ di ulteriori rovesci o temporali anche intensi – spiega una nota della struttura – potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete ...

Maltempo - Veneto flagellato dall’Uragano Artico : la protezione civile si mobilita per i soccorsi - verso lo “stato d’emergenza” [LIVE] : Il Veneto flagellato dal Maltempo a causa dell’arrivo dell’Uragano Artico: decidere di interventi di soccorso, anche la protezione civile si è mobilitata. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha disposto che gli uffici regionali avviino l’istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito ai danni causati dal forte Maltempo che da ieri imperversa sul territorio. Questo in attesa del censimento dei danni che ...

Maltempo Veneto : ristorante galleggiante alla deriva sul fiume Mincio : A causa delle forti raffiche di vento un ristorante galleggiante si è staccato dagli ormeggi a Peschiera del Garda, andando alla deriva lungo il fiume Mincio. La “Barcaccia” sta “navigando” senza controllo spinta dalla corrente: viene seguita sul lungo lago dai vigili del fuoco. E’ stata rallentata da alcune strutture per la pesca, per poi essere bloccata e messa in sicurezza dai pompieri. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Veneto : gravi danni all’agricoltura nel Veronese : Il Maltempo che la scorsa notte ha colpito la provincia di Verona ha causato disagi alla viabilità e danni all’agricoltura, soprattutto la fascia di pianura e colline che va dal basso Lago di Garda a Bardolino, fino a San Bonifacio e poi a nord verso Caldiero e Soave. “Le coltivazioni sono state colpite da grandine abbondante accompagnata da forte vento” ha spiegato Michele Marani, direttore del Codive, il Consorzio di ...

Maltempo in Veneto : centinaia gli interventi di soccorso dei pompieri : Sono oltre 160 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati dalla scorsa notte fino a stamani dai vigili del fuoco per i danni causati dal Maltempo in tutto il Veneto. Particolarmente colpita la provincia di Verona, con un’ottantina di interventi per rimuovere alberi abbattuti dal vento, prosciugamenti di case allagate, soccorsi ad automobilisti in difficolta’. Sulla strada Gardesana sono crollati sotto il vento alcuni cipressi, ...

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Maltempo : in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco per la nevicata nel bellunese : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - oltre 60 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per le avverse condizioni metereologiche, che dalla giornata di ieri hanno interessato tutta la provincia bellunese con abbondanti nevicate. Le operazioni di soccorso hanno riguardato il taglio di piante, il recup

Meteo - Maltempo in Veneto : fino a 80 cm di neve fresca sulle Dolomiti : Intense nevicate nelle scorse ore sulle Dolomiti del Veneto: in 24 ore sono caduti fino a 80 cm di neve fresca, secondo l’Agenzia Arpav di Arabba (Belluno). Gli accumuli più rilevanti riguardano l’Alpago (76 cm), il Passo Mauria (75 cm ), Cortina (60 cm), il nevegal (60 cm). In totale il manto bianco ha raggiunto un’altezza di 176 cm a Cortina, 164 cm ad Arabba e 154 cm ad Alleghe e Misurina. L'articolo Meteo, maltempo in ...

Maltempo Veneto : chiusi passi dolomitici per troppa neve : Considerate le abbondanti nevicate di queste ore, Veneto Strade ha deciso la chiusura dei passi dolomitici in gestione. Al momento sono in corso precipitazioni su tutta la provincia di Belluno, e al di sopra dei 1.000 metri la neve ha raggiunto i 40 cm. A causa del forte vento, che crea cumuli di neve sulle strade, è stata chiusa al transito la SP 24 “del Passo Valparola” dalla localita’ Passo Falzarego fino al confine con la ...