Maltempo Toscana | Confagricoltura | allarme gelo | “si temono danni irreparabili”

Maltempo Toscana : incidente sulla A15 - muore un camionista : Un camionista è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A15 Cisa non lontano dal casello di Pontremoli (Massa Carrara), al confine tra Toscana ed Emilia Romagna. Da quanto emerso al momento sembra che all’uscita di una galleria il conducente abbia perso il controllo del camion che è finito contro il guardrail e poi si e’ ribaltato. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 dell’Alta ...

Maltempo in Toscana : torrente in piena travolge auto - si cerca una donna : Il Maltempo sta colpendo con piogge e temporali localmente intensi oggi il Nord Italia e la Toscana. Le forti precipitazioni cadute in poco tempo hanno portato all'esondazione di un torrente a...

Maltempo Toscana : prorogato l’adeguamento degli stabilimenti balneari : Avranno ancora tempo fino al 31 marzo 2020 gli stabilimenti balneari toscani per adeguarsi alle nuove disposizioni transitorie previste dal regolamento di attuazione del testo unico sul turismo. Lo stabilisce una delibera presentata dall’assessore regionale alle Attività produttive e al turismo, Stefano Ciuoffo, e approvata dalla Giunta nell’ultima seduta che prevede la proroga di un anno (il termine inizialmente previsto era il 31 ...

Maltempo - piogge “africane” in Toscana : coppia di turisti travolta da torrente in piena - donna dispersa [LIVE] : Una coppia di turisti milanesi, un uomo e una donna, in vacanza a Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, nel cuore della Toscana, è stata travolta in auto da un torrente in piena a causa delle forti piogge che da ore stanno cadendo sulla zona dove da stamattina sono caduti tra 40 e 50mm di pioggia “africana”, accompagnata da ingenti quantità di sabbia e polvere del Sahara. Secondo le prime informazioni, la donna risulta ...

Maltempo Toscana - viadotto E45 : il meteo fa slittare l’ispezione della super perizia : Rinviato a causa del Maltempo, probabilmente all’8 aprile, il sopralluogo sul viadotto Puleto della E45 previsto nell’ambito della perizia per l’incidente probatorio stabilito dal gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli. La pioggia intensa e le forti raffiche di vento hanno impedito all’ingegner Claudio Modena, consulente incaricato del tribunale, di poter eseguire i controlli necessari per stilare la perizia chiesta dal ...

Maltempo Toscana - scuole evacuate per pioggia : l’acqua entra dalle porte - paura per gli studenti : Disagi per il Maltempo nella zona della Lunigiana, in Toscana, dove gli studenti di alcuni istituti scolastici, in prevalenza asili nido ed elementari, sono stati fatti evacuare dopo che la pioggia è penetrata all'interno degli edifici portando acqua e fango. I problemi maggiori si segnalano ad Aulla, Albiano Magra e Barbarasco, in provincia di Massa Carrara.Continua a leggere

Maltempo - Nord Italia flagellato : 200mm di pioggia in Piemonte e Toscana - Alpi sommerse di neve [FOTO LIVE] : L’ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia si è accanita, esattamente come previsto, sulle Regioni del Nord con piogge torrenziali tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e alta Toscana. Ha iniziato a piovere anche al Nord/Est, con nevicate sui rilievi oltre i 1.200 metri. La quota neve è in calo e in serata piomberà fino a 800 metri sia sulle Alpi che sull’Appennino settentrionale: intanto soffia lo scirocco ...

Maltempo Toscana : il Comune di Firenze ha attivato i controlli sugli alberi dopo il vento : “Nei prossimi giorni chiaramente, come abbiamo fatto anche altre volte, ci saranno dei controlli, in particolare nelle aree delle scuole”. Lo annuncia Alessia Bettini, assessore all’ambiente del Comune di Firenze, a proposito della caduta di alcuni alberi per il forte vento. “In questi anni – ha spiegato, a margine della cerimonia inaugurale del 68/o anno accademico dell’Accademia italiana di Scienze forestali ...

Maltempo in Toscana : crollo termico - torna la neve : Il crollo termico delle scorse ore ha riportato in Toscana anche la neve: la protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha segnalato nevicate, localmente anche abbondanti, sui passi appenninici, oltre a raffiche di vento superiori a 80 km/h sui crinali appenninici e nella piana di Firenze (raffica massima 104 km/h al passo del Giogo). Si segnalano fiocchi anche sui passi anche dell’Aretino, come a Chiusi della Verna e a Badia ...

Maltempo in Toscana : crollo termico - torna la neve : Il crollo termico delle scorse ore ha riportato in Toscana anche la neve: la protezione civile della Città metropolitana di Firenze ha segnalato nevicate, localmente anche abbondanti, sui passi appenninici, oltre a raffiche di vento superiori a 80 km/h sui crinali appenninici e nella piana di Firenze (raffica massima 104 km/h al passo del Giogo). Si segnalano fiocchi anche sui passi anche dell’Aretino, come a Chiusi della Verna e a Badia ...

Maltempo - vento forte in Toscana : pino si appoggia su una casa in Maremma : forte vento in Toscana, dove sono svariati i disagi. In particolare a causa delle violente raffiche, un grosso pino si è pericolosamente appoggiato su una palazzina in una strada di Principina a Mare (Grosseto). Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme alla polizia municipale di Grosseto per mettere in sicurezza la pianta. Problemi per il forte vento anche sulla costa grossetana e sul monte Amiata. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo Toscana : il comune di Vaiano chiede lo stato di calamità : Primo Bosi, sindaco di Vaiano (Prato), ha “inoltrato alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità” a causa delle forti raffiche di vento che ieri pomeriggio hanno colpito il comune della Val di Bisenzio. Il sindaco che oggi ha visitato la zona più colpita, entro domani dovrebbe concludere il monitoraggio dei danni, soprattutto alle aziende, al fine di poterli quantificare. Nel dettaglio le zone colpite ...