Maltempo nelle Marche | temporali e allagamenti | disagi in provincia di Ancona

Maltempo - Mattarella : “è fondamentale la collaborazione tra Regioni - Prefetture e volontari nelle emergenze” : “Qui in Veneto abbiamo avuto un positivo esempio di come la attivazione, in via preventiva, della rete di Protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone, sulla base di accurate previsioni meteorologiche”. Queste le parole con cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha elogiato la Protezione Civile durante una visita al teatro comunale di Belluno. “E’ la conferma di come il modello di ...