Maltempo | nella zona del Lugana a rischio il 50% della produzione

Maltempo : grandinate disastrose nella notte al nord dal Piemonte al Veneto : Come ampiamente previsto nel nostro ultimo editoriale pubblicato ieri, l'impatto dell'aria fredda artica sulla nostra penisola non ha avuto piacevoli conseguenze. I contrasti termici troppo accesi,...

Meteo Veneto - Maltempo nella Pedemontana : firmato lo stato di emergenza : Dalle prime ore di questa mattina gli uomini di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), insieme al direttore Fabrizio Stella, sono nelle aree della Pedemontana veneta colpite ieri dal maltempo, per una prima verifica dei danni che le coltivazioni e il settore agricolo hanno subito soprattutto a causa delle forti grandinate abbattutesi in diverse province. Nello stesso tempo, gli uffici regionali hanno istruito il decreto per la ...

Maltempo nel Genovese : grandinata record nella Valpolcevera : Maltempo nel Genovese, dove una violenta grandinata ha interessato la Valpolcevera: 20 minuti senza sosta che hanno imbiancato i paesaggi. La grandine, insieme alla quale si è verificata una violenta precipitazione che ha riempito i torrenti marginali, giunge al termine di una giornata di pioggia debole. Verso le 20 il fenomeno si è spostato sul centro del capoluogo al momento senza danni ma con un attento monitoraggio da parte delle forza ...

Maltempo : a Ischia nella mattinata registrate 4000 partenze : Sono oltre 4000 i passeggeri che nella mattina di oggi sono ripartiti verso la terraferma da Ischia, dopo il ponte di Pasqua e Pasquetta. E’ quanto emerge da una nota della Guardia Costiera in cui si evidenzia che le condizioni meteorologiche sfavorevoli sono proseguite durante la notte tra lunedi’ e martedi’, e non hanno consentito la partenza dei mezzi veloci e di alcuni traghetti. Poi grazie al miglioramento delle condizioni ...

Marsala - i danni del Maltempo : crolli di calcinacci nella notte in Via Salemi : Altre segnalazioni di danni per il maltempo giungono alla redazione di Tp24.it. nella notte sono crollati dei calcinacci in Via Salemi, di fronte alla scuola Mario Nuccio. Nonostante le diverse ...

Maltempo e vento forte : nella notte di Pasqua 2 voli dell’Aeronautica per salvare uomini in pericolo di vita : L’elicottero HH139 dell’82° Centro C.S.A.R. di Trapani è decollato dalla base siciliana per trasportare un uomo in imminente pericolo di vita da Lipari (ME) ed un altro da Marettimo (TP). nella notte di Pasqua, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base di Trapani per trasportare un uomo di 56 anni in pericolo di vita. ...

Maltempo in Montagna : 4 alpinisti bloccati in Alto Adige - recuperati nella notte : L’ondata di Maltempo che ha portato neve anche in Alto Adige ha costretto 4 scialpinisti tedeschi a trascorrere parte della scorsa notte all’addiaccio sulle montagne della Val Ridanna. Stavano compiendo l’attraversata del ghiacciaio dello Stubai: erano partiti dall’Austria con l’obiettivo di scendere dal versante italiano ma sono stati ostacolati sia dalle avverse condizioni meteo che dal buio. I quattro sono stati ...