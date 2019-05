Maltempo Mantova | riprese le ricerche del giovane disperso nel Mincio

Maltempo - treno contro un albero finito sul binario : paura a Mantova : Il Maltempo ha rischiato di provocare una tragedia sulla linea ferroviaria Mantova-Milano dove il treno per Milano delle 8.40 ha urtato questa mattina un albero finito sui binari per il vento. Nessun ferito tra passeggeri e macchinisti anche se il convoglio e’ stato bloccato.Intanto proseguono le ricerche del pescatore rumeno scomparso nelle acqua del Mincio a Pozzolo. L’uomo era su una macchina con 4 amici che si e’ inabissata ...

Maltempo : un morto a Marsala - due dispersi tra Mantova e Varese : Il Maltempo che imperversa su gran parte dell’Italia sta creando disagi e purtroppo, in alcuni casi anche tragedie. Nel Mantovano, cinque persone di nazionalità romena sono finire con la propria auto nel Mincio intorno alle 7 di stamattina. Quattro di loro sono stati salvati, mentre il quinto occupante della vettura risulta disperso. L’automobile è finita nel fiume per via delle condizioni particolarmente avverse. I sommozzatori dei vigili ...

