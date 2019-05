Maltempo | la Provincia di Verona | “Danni ingenti sul Garda”

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Sono stati oltre 200 i volontari, coordinati dall’unita’ operativale della Protezione Civile, al lavoro nei territori veronesi colpiti dalnella notte di sabato e nella giornata di ieri. Quattordici le squadre a Peschiera del Garda (), impegnate in particolare a liberare dall’acqua scantinati e garage con le motopompe. In tutto quindi 70 volontari a cui se non sono aggiunti altri 100, dal basso lago al Baldo, per rimuovere detriti prodotti dalla ‘mareggiata’ e i rami dalle strade. Una cinquantina, invece, i volontari all’opera in Lessinia, per sgomberare la viabilita’ da alberi e neve. In tutto i mezzi impiegati da queste ultime per liberare le strade – dal Baldo alla Lessinia orientale – sono stati 25.“Purtroppo i fenomeni meteorologici del fine settimana hanno provocato danni, in ...

Confag_Brescia : Il #maltempo flagella la provincia. #Confagricoltura #Brescia 'Gli eventi atmosferici estremi impongono più attenz… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Continuano le ricerche dei Vigili del Fuoco per il giovane pescatore disperso nel Mincio, in provi… - bbeghella : RT @chilhavistorai3: Emergenza maltempo: Continuano le ricerche dei Vigili del Fuoco per il giovane pescatore disperso nel Mincio, in provi… -