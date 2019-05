Maltempo Emilia Romagna | migliora il meteo | ma resta l’allerta arancione tra Parma e

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019)la situazioneindove, fino alla mezzanotte di domani,, però, l’allertaper criticità idrauliche e idrogeologiche nella pianura trae Ferrara, per le piene dei corsi d’acqua. Sono la conseguenza delle abbondanti precipitazioni delle ultime 36 ore, con piogge fino a 100 millimetri e la neve che, dopo oltre 60 anni, è tornata a fare la sua comparsa nel mese di maggio sopra i 400 metri d’altezza.La Protezione civile regionale ha monitorato costantemente l’evolversi della situazione, in stretto contatto con i Comuni e le strutture territoriali e ha messo in campo, dove necessario, interventi urgenti per evitare il verificarsi di criticità. Circa 250 i volontari impiegati per la sicurezza e la vigilanza del territorio in tutta la regione. Alta l’attenzione nei comuni di Castel Maggiore, Argelato e San ...

StraNotizie : Maltempo: in Emilia Romagna diecimila distacchi di elettricità - rugiada71 : RT @Nutizieri: Maltempo: in Emilia Romagna diecimila distacchi di elettricità - 24emilia : RT @RegioneER: #Maltempo, migliora il meteo in tutta l'Emilia-Romagna: al lavoro 250 VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE. Resta allerta ARANCION… -