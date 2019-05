Maltempo Emilia Romagna | Cia | “L’agricoltura a rischio con danni per oltre 1 mln”

meteoweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Ilche ha colpito l’Italia, soprattutto il Nord-Est cone Veneto in testa, ha avuto effetti immediati sull’agricoltura. A lanciare l’allarme e’ Cia-Agricoltori italiani, che sta monitorando la situazione e stimasopra il milione di euro.“In particolare – spiega Cia – nel Modenese un manto di neve ha ricoperto interi campi di patate nell’area dei pregiati tuberi di Montese. Ettari di medica e cereali sono stati sepolti da una cbianca insidiosa e ora le gelate rischiano di dare il colpo di grazia alle colture delle aree montanene. Gelate che mettono in pericolo anche i vigneti e i frutteti a quote basse in tutta la Regione, quando i germogli sono fragili e la frutta si comincia a raccogliere dagli alberi. Senza contare che, in pianura, pioggia battente e vento molto forte,a far cadere rami ...

