Maltempo | criticità in Emilia e Veneto | agricoltura a rischio nel Nord-Est | danni sopra

Maltempo : stato di attenzione in Veneto per criticità idraulica e idrogeologica : Venezia, 24 apr. (AdnKronos) - Prosegue la fase di tempo perturbato in Veneto. In particolare riferimento alla situazione idraulica riscontrata sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione in alcuni bacini idrogr

Maltempo Emilia Romagna : in arrivo da Roma 4.4 milioni per la criticità : Sono in arrivo 4 milioni e 400 mila euro per far fronte alle criticita’ piu’ urgenti aperte in Emilia-Romagna dal Maltempo di inizio febbraio con l’alluvione del Reno, il gelicidio in Appennino, frane ed erosioni delle sponde dei fiumi da Piacenza a Bologna. Il Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile ha firmato l’ordinanza che destina i fondi: ora, per rendere operative le risorse, si dovra’ ...

Maltempo : Belluno - superate le principali criticità in provincia : Belluno, 5 apr. (AdnKronos) - Si è attenuata l’ondata di Maltempo che, da ieri, ha colpito la provincia di Belluno. Nelle prossime ore è attesa la cessazione dei fenomeni. Nonostante le forti precipitazioni, anche a carattere nevoso a quote superiori ai 1.000 metri, non si sono registrate forti crit

Maltempo - la situazione in Veneto : criticità nel Bellunese dopo le nevicate - piogge in attenuazione dal monte a valle : La Protezione Civile Regionale, in considerazione della perturbazione che sta attraversando il Veneto, rileva che la fase con le precipitazioni maggiormente intense è superata. I livelli idrometrici – che durante la notte avevano registrato un generale e progressivo aumento – sono ora in fase di attenuazione da monte a valle. Continuano comunque, così come le situazioni idrogeologiche, ad essere attentamente monitorati con particolare attenzione ...

Maltempo : in Veneto attenzione e preallarme per possibili criticità idrogeologiche in molti bacini (2) : (AdnKronos) - Queste le previsioni meteo dell’ARPAV: Nel corso del pomeriggio di oggi progressiva intensificazione ed estensione delle precipitazioni, a partire da ovest, con frequenti rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità; quantitativi abbondanti sulle zone montane con significat

Maltempo : in Veneto attenzione e preallarme per possibili criticità idrogeologiche in molti bacini : Venezia, 4 apr. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica e nivometeorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situaz