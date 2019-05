Mai più bambini abbandonati in macchina | la legge c' è ma manca il decreto

Nervi sempre più tesi tra Lega e M5s - Di Maio attacca su Siri e Salvini sbotta : 'Tacete - è l'ultimo avviso' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri chiamato a dirimere il caso Armando Siri i toni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini tornano a superare il livello di guardia . E se n la Lega n il M5S hanno alcuna ...

La tensione tra gli alleati si sposta sulla sicurezza. Di Maio : 'Più uomini sul territorio'. Lega contro Trenta : I fatti di Napoli aprono un nuovo fronte nella maggioranza. Il Viminale attacca la ministra della Difesa per un tweet su intervento della Marina in soccorso a pescherecci italiani presi di mira dai ...

Salario minimo più basso e riders come dipendenti : ecco la proposta di Di Maio : Retribuzione minima oraria di 9 euro (si potrebbe scendere a 8). Allo studio norma per assicurare efficacia generalizzata ai Ccnl firmati dalle associazioni di imprese e lavoratori più rappresentative. Pronta la norma: riders e collaboratori autonomi come dipendenti....

Di Maio : “Da 70 giorni senza giunta - Sardegna ostaggio di guerra tra bande. Non votiamoli Mai più” : Il vicepremier Luigi Di Maio ad Alghero per un mini tour che lo porterà in giro per la Sardegna per sostenere i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee e amministrative ha attaccato la Lega, sia sul caso Siri che sulla lunga gestazione della giunta sarda: “Questa terra è ostaggio delle guerre tra bande politiche, mancano ancora sei o sette assessori regionali, questo significa votare il centrodestra, votare le accozzaglie. ...

Bimba ferita - Di Maio : più sicurezza : 14.56 "Serve più sicurezza, servono più uomini sul terreno. Più controlli, più prevenzione, che passa anche per un forte sostegno a chi è impegnato nel sociale per salvare i ragazzi dalle famiglie di camorra e dai quartieri in difficoltà". Lo scrive in un post su Fb il vicepremier Di Maio commentando il ferimento, ieri a Napoli, in pieno centro, di una bambina di 4 anni. "I medici dicono che è molto grave. Prego per lei, prego per questa ...

Reportage. Verso il voto per il Parlamento - un Belgio più europeista che Mai : Spaccato sul fronte economico, l'economia e l'occupazione tirano decisamente di più nelle Fiandre,, e sul fronte politico: nel Nord il primo partito, nei sondaggi è dato al 27,9%, è l'N-Va, che già ...

Frosinone - adesso o Mai più : domani contro il Sassuolo è ultima spiaggia : Tra le sfide di domani alle 15, c’è anche Sassuolo-Frosinone. Se gli emiliani arrivano alla sfida in una posizione abbastanza tranquilla, per i ciociari è praticamente l’ultima spiaggia. Già spacciati, Ciofani e compagni potrebbero comunque salutare la Serie A anche vincendo tutte le gare restanti (in virtù dei dieci punti in meno dalla salvezza), ma la matematica non li ha ancora condannati. Probabili formazioni Serie A 35^ ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

GF 16 - Martina furiosa con Gianmarco : “Non ti azzardare Mai più” : Martina Nasoni: scoppia la lite con Gianmarco Onestini al Grande Fratello Martina Nasoni e Gianmarco Onestini hanno discusso al GF 16. Il motivo della lite? Una felpa. La ragazza ha preso in prestito, senza avvisare, una felpa di Gianmarco per poi restituirgliela sporca, ma non solo. La felpa sarebbe stata lanciata al proprietario e non restituita in modo gentile. Onestini ha giudicato l’atteggiamento della ragazza maleducato e ...

Massimo Ammaniti : "OrMai non esiste più colpa e vergogna. Tutto è possibile" : “In un clima di odio per gli extracomunitari, per il diverso, la totale mancanza di empatia e di compassione sdoganano Tutto, facendo credere che qualunque cosa sia possibile. Uccidendo il senso di colpa e di vergogna”. E’ un’analisi durissima della società attuale quella che emerge dalle parole del Professore Massimo Ammaniti, psicoanalisi e docente onorario di Psicopatologia dello sviluppo presso la ...

Unipomezia Under 19 - ora o Mai più! Magrelli : «Ci vorrà l'ennesima impresa» : POMEZIA, RM, - Saranno 90 minuti di pura battaglia, ovviamente calcistica, quelli che vivrà domani pomeriggio l'Under 19 dell'Unipomezia. Al 'Ricci' la formazione di mister Magrelli si giocherà un'...

Paris Saint-GerMain - Mbappé squalificato per tre turni : Neymar invece rischia uno stop molto più pesante : L’attaccante ventenne è stato sanzionato con tre turni di stop per un fallo commesso nei confronti di un avversario in finale di Coppa di Francia, il brasiliano invece rischia per il pugno rivolto al tifoso prima della premiazione Clima teso al Paris Saint Germain, è stato infatti squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé. L’attaccante 20enne è stato sanzionato con un cartellino rosso nella finale di Coppa di Francia contro il ...

Forza Italia - il ‘nuovo Nazareno’ invocato da Micciche´ imbarazza : “Con il Pd? Mai più - è il passato” : Riunire i moderati, rilanciare “un nuovo patto del Nazareno”. A invocarlo era stato Gianfranco Micciché, storico sodale di Silvio Berlusconi in Sicilia, dopo le amministrative e il caso Gela, dove il candidato sindaco Lucio Greco (ex alfaniano) è sostenuto da azzurri e dem e spera di vincere al ballottaggio contro il leghista Giuseppe Spata. Uno scenario che, dopo silenzi di circostanza, imbarazza Forza Italia, già scossa da liti ...