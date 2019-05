Mai così freddo a Maggio da 62 anni

L’Uragano Artico flagella l’Italia - maltempo di portata eccezionale : Mai così negli ultimi 70 anni - neve a 150 m : Ondate fredde in Maggio, con caratteristiche invernali, non sono certe inconsuete, ma dobbiamo dire che gran parte di esse, tra quelle documentate almeno 6/7, sono accorse negli anni 50/90. Non vi son tracce di altre ondate di freddo dell’entità di questa in atto negli ultimi 30 anni. Qualche freddata tardiva in maggio vi è stata anche qualche anno fa per gli Appennini, ma si è manifestata in gran parte con calo termico e qualche gelata ...

John McEnroe – L’impero della perfezione - tennis e cinema non si sono Mai parlati così bene : John McEnroe non è stato il tennista perfetto. Allo stesso modo non ha rappresentato la perfezione dell’atleta e del professionista e, fermo restando che l’uomo sia ontologicamente imperfetto, in alcun modo il noto campione ha costituito un’eclatante eccezione. Dunque perché il titolo John McEnroe – L’impero della perfezione? La risposta è di una semplicità disarmante e risponde alla parola “verità”: McEnroe non ha mai mentito, nel bene e nel ...

Scuola - Salvini nella bufera : Affinati ‘Solo propaganda elettorale - insegnanti Mai così soli’ : Il vicepremier Matteo Salvini vuole rigore e disciplina nelle scuole, oltre al ripristino del grembiule. Una proposta che sta sollevando un’ondata di polemiche. Ne ha parlato anche lo scrittore Eraldo Affinati, in un’intervista rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica’. Salvini rilancia il grembiule, Eraldo Affinati: ‘Con il sapere vanno eliminate le differenze’ Affinati non è d’accordo con il ...

Brutta sorpresa in busta paga - tasse Mai così alte : cuneo fiscale a livelli record : I lavoratori percepiscono come stipendio solo la metà della somma versata dal datore di lavoro: il resto se ne va in...

Matteo Salvini "con le spalle al muro". Alessandro Sallusti Mai così brutale : "È morto ieri sera" : "Ha vinto Luigi Di Maio, ha perso Matteo Salvini". E ora il leader leghista si ritrova "con le spalle al muro". L'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale va dritto al punto, in alcuni passaggi con modalità brutali: "Qui non stiamo parlando del destino di un uomo, Armando Siri, del quale proba

A Vallelunga debutta il trofeo a zero emissioni firmato Smart : correre non è Mai stato così facile : Il fine settimana del 4 e 5 maggio, sul tracciato di Vallelunga, prende il via la seconda edizione del trofeo Smart EQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico Sabato 4 e domenica 5 maggio, il tracciato Capitolino di Vallelunga ospita la prima delle sei gare della Smart EQ fortwo e-cup 2019, che da questa stagione assume la titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport: una novità che sottolinea anche il ...

Luigi Di Maio e i 5 Stelle - il retroscena : vogliono la crisi. 'Magari Salvini lo facesse - così...'. La follia : Sono gli stessi grillini ad ammettere, lontano da microfoni, come la partita sulle dimissioni di Armando Siri e la scelta del premier Giuseppe Conte di cacciarlo di fatto sia stata tutta politica e con un unico obiettivo: portare Matteo Salvini a chiedere la crisi di governo. Altro che 'ideali' e 'giustizia', insomma. In ballo c'è la campagna elettorale per le elezioni europee. Nel ...

Luigi Di Maio - la mossa sporca per tappare la bocca a Salvini : così chiude radio Padania : Nello scontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è anche radio Padania a farne le spese. Con una lettera partita dal ministero del Lavoro, cioè quello del vicepremier grillino, la Direzione generale per i servizi di radiodiffusione e postali ha ordinato alla radio della Lega di sospendere immediat

'Nibali Mai così in forma prima del Giro' - : Il team manager del team Bahrain Merida Brent Copeland è ottimista su Vincenzo Nibali a due settimane dall'inizio del Giro d'Italia: 'Non è mai stato in condizioni così buone prima dell'inizio di una ...

Ciclismo - Brent Copeland : ‘Nibali Mai così in forma prima di un grande giro' : La prima parte di stagione non ha portato a Vincenzo Nibali nessuna vittoria, ma il campione siciliano sta arrivando al via del Giro d’Italia, il vero obiettivo, in ottima condizione. Il suo Team manager Brent Copeland ha espresso tutta la fiducia della squadra dopo le prove al Tour of the Alps e alla Liegi, parlando di un Nibali mai così in forma prima di un grande giro. Da parte sua il campione ha lamentato le difficoltà di adattamento a due ...

Hamsik dalla Cina : “Non mi sono Mai trovato in una situazione così difficile” : La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Marek Hamsik al network televisivo CCTV. L’ex capitano del Napoli non è soddisfatto delle sue prestazioni nel campionato cinese, in 6 partite di Chinese Super League ha realizzato solo un assist e nessun gol. “Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti” sono state le parole dello slovacco parlando della difficoltà di comunicazione all’interno dello spogliatoio. ...

Mina Catalogna per Sanchez : indipendendisti Mai così forti : DAL NOSTRO INVIATO MADRID - Pedro Sanchez sta prendendo tempo, e guarda con preoccupazione alla Catalogna e ai partiti indipendentisti che, come alleati o come antagonisti, saranno deterMinanti per il ...

Salvini : "Subito legge su castrazione chimica"<br> Di Maio : "Così si prendono in giro le donne" : Il caso dello stupro di gruppo avvenuto in un locale di Viterbo frequentato da esponenti di Casapound ha riaperto il dibattito sulla castrazione chimica. A farlo, in particolare, è stato proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini che oggi ha così commentato la notizia sui suoi account social:"Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco ...