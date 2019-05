Macedonia del Nord | il centrosinistra vince le elezioni presidenziali | sconfitto il

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Illeindel. Il primo test elettorale dopo l’accordo con la Grecia per il cambio di nome dello stato dei Balcani premia quindi il candidato del partito socialdemocratico, Stevo Pendarovski, che ha vinto al ballottaggio col 51,7% dei voti battendo di 7 punti la candidata del partito nazionalista, Gordana Siljanovska-Davkova che si era dichiarata contraria all’accordo sul cambio di nome.Stevo Pendarovski, 56 anni, è un professore di Relazioni internazionali della University American College di Skopje e in passato è stato consulente per due presidenti macedoni, uno di centrodestra e uno di. Il docente era stato candidato alledel 2014, vedendosi però sconfiggere dall’esponente del partito nazionalista e presidente uscente, Gjorge Ivanov.A giugno via ai negoziati con l’Unione ...

