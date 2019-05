Lykan Hypersport - 770 cavalli agli ordini della polizia di Abu Dhabi VIDEO

quattroruote

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le auto dallanegli Emirati Arabi Uniti ormai non fanno più notizia. Fanno invidia, semmai, perché parliamo di modelli stellari: per lo più di supercar, comunque sempre di esemplari costosi e belli carichi di. Tra questi cè anche unaal servizio dei gendarmi di Abu, mostrata in nuove foto e in unDiamanti efanno lievitare il costo. Lhypercar costruita dalla W Motors, produttore di auto di lusso con sede a Dubai ma di origine libanese, appartiene alla éliteauto più costose di sempre. Il prezzo di circa 3,2 milioni di euro si spiega soprattutto con la rarità del modello (solo sette esemplari previsti) e la possibilità di personalizzarlo con metalli di valore e pietre preziose; un esempio per tutti: la fanaleria anteriore comprende lame in titanio con 420 diamanti incastonati. Poi, certo, le prestazioni non passano in ...