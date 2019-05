Ciao collega, grazie di tutto e buon ponte! Il cane poliziotto portato via da un terribile male

(Di lunedì 6 maggio 2019) "diponte", così la polizia ha voluto salutare pubblicamente per l'ultima volta Gino, unspecializzato in ricerca di esplosivi e armi. Gino non ha avuto il tempo di godersi il meritato riposo dopo il pensionamento, ilper anni in servizio nell'Unità cinofila della Polizia di Bari è scomparso recentemente per via di un male incurabile che lo aveva colpito. Aveva concluso tante operazioni di successo nel gruppo di ricerca di esplosivi e armi in cui si era specializzato.A ricordare il, è stato Agente Lisa', il profilo Facebook della Polizia di Stato, con un toccante annuncio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...