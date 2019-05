L’Uefa rilascia la Licenza a 16 squadre di Serie A per il 2019 20

calcioefinanza

(Di lunedì 6 maggio 2019) La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, in data 6 maggio, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio dellaUEFA per la stagione sportiva/2020, visto il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2018 e preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato dire laUEFA alle seguenti società: …L'articolo L’Uefalaa 16diA per il/20

Agos_Fern : RT @CalcioFinanza: L’Uefa rilascia la Licenza Uefa a 16 squadre di Serie A per il 2019/20: il Napoli indica il Dall'Ara di Bologna come sta… - fede_200_ : RT @CalcioFinanza: L’Uefa rilascia la Licenza Uefa a 16 squadre di Serie A per il 2019/20: il Napoli indica il Dall'Ara di Bologna come sta… - CalcioFinanza : L’Uefa rilascia la Licenza Uefa a 16 squadre di Serie A per il 2019/20: il Napoli indica il Dall'Ara di Bologna com… -