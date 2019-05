L' Isola di Pietro | al via le riprese della terza stagione

L’Isola di Pietro 3 - nuovi casting a Carloforte : L'Isola di Pietro 3, altri provini in programma a fine aprile. Dopo i casting del 1-2 Aprile, L’Isola di Pietro 3 cerca ancora nuovi volti da inserire nel cast. Ultima chiamata per la fiction con protagonista Gianni Morandi che tornerà sul set a ...

Casting per L’Isola di Pietro 3 : Cristian Cocco si unisce a Gianni Morandi nella nuova stagione : Casting per l'Isola di Pietro 3 già aperti e riprese in programmazione, si muove velocemente la macchina organizzativa della fiction di Canale 5 che nei prossimi mesi sarà di stanza in Sardegna per mettere insieme i nuovi episodi. Nelle scorse settimane sui social è arrivato un sofferto addio alla serie ovvero quello di Michele Rosiello che non sarà nel cast de L’Isola di Pietro 3 né come regular e né come guest star mandando in frantumi il suo ...

L’Isola di Pietro 3 casting in Sardegna - inizio riprese a maggio : L'Isola di Pietro 3 casting (1-2 aprile) Gianni Morandi è pronto a tornare ad autunno su Canale 5 con l’Isola di Pietro 3, fiction mediaset di successo cominciata nel ...

Casting per la terza stagione de L'Isola di Pietro e per uno short film : Casting in corso per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva L'isola di Pietro in onda su di Canale 5. Le riprese della serie, che ha in Gianni Morandi il suo protagonista principale, inizieranno nei prossimi mesi in Sardegna. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per realizzare un cortometraggio di carattere medico-scientifico che verrà poi girato a Roma. L'isola di Pietro 3 Sono ...

L’Isola di Pietro 3 riparte senza un personaggio chiave ma scoppia la polemica : “Dolore e rabbia!” : Il pubblico è indignato e non poteva essere altrimenti visto che L'Isola di Pietro 3 entrerà presto in produzione ma senza un personaggio chiave. La decisione presa da Lux Vide fa discutere il pubblico e gli stessi protagonisti della serie che non approvano l'uscita di scena di uno dei protagonisti ovvero Alessandro Ferras. Il vicequestore di Carloforte interpretato da Michele Rosiello non sarà nel cast de L'isola di Pietro 3. Questa è la ...

L’Isola di Pietro 3 : Michele Rosiello fuori dal cast. Chiara Baschetti : «Dolore e rabbia. Non sarà lo stesso senza di te» : Michele Rosiello e Chiara Baschetti - L'isola di Pietro Le nuove avventure de L’Isola di Pietro faranno a meno di uno dei suoi storici protagonisti. Michele Rosiello, l’interprete del Commissario Alessandro Ferras, ha infatti annunciato che non sarà presente nella terza stagione della fiction, in programma nella prossima stagione televisiva. Chiara Baschetti, la sua partner sul set, non ha preso bene la notizia. Rosiello ha ...

L’Isola di Pietro 3 Alessandro non ci sarà - la Baschetti : “Dolore e rabbia” : L’isola di Pietro 3, Alessandro non ci sarà: l’annuncio di Michele Rosiello Alessandro non ci sarà ne L’isola di Pietro 3, a rivelarlo è l’attore Michele Rosiello. L’interpreta ha da qualche ora condiviso una foto che lo ritrae con Alma Noce e Chiara Baschetti, rispettivamente nei ruoli di Caterina ed Elena. Una dura e triste […] L'articolo L’isola di Pietro 3 Alessandro non ci sarà, la Baschetti: ...