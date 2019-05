L' Inps prevede oltre 6mila nuovi posti di lavoro entro l' anno prossimo

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) L'Istituto nazionale di previdenza sociale ha in programma un piano assunzioni per di più di 6000 unitàil 2020. La notizia è stata rilasciata da diversi organi di informazione, ma soprattutto dal presidente dello stesso Istituto, Pasquale Tridico, in un'intervista andata in onda durante il programma televisivo di Rai 1 "Porta a Porta": sono previste 2.438 assunzioni in conseguenza del pensionamento di diverse figure professionaliil 2019. A queste si aggiungono altre 4728 assunzioni destinate a integrare l'attuale numero dei dipendenti. Non è tutto perché è previsto,alla sostituzione delle unità pensionate e all'assunzione di nuove figure, un aumento del personale dirigenziale: i dirigenti passerinfatti da 40 unità a 43.diin seguito a Quota 100 e reddito di cittadinanza La manovra elaborata dal presidente dell'mira non solo a ...

