«L’immortale» | il teaser del film su Ciro di Gomorra | spin-off della serie

(Di lunedì 6 maggio 2019) A confermare ufficialmente il ritorno didi Marzio, ci ha pensato il finale di stagione di4 dopo vari rumors oltreoceano.tornerà in un modo inedito: sarà infatti dedicato a lui e alla sua storia un, intitolato (non avrebbe potuto essere diversamente) L’immortale, col soprannome del personaggio interpretato da Marco D’Amore. Sempre lui, D’Amore, che ha debuttato alla regia di alcuni episodi di4, sarà anche il regista del progetto.Le immaginimorte di, avvenuta alla fineterza stagione di, non hanno mai abbandonato i fane del personaggio, che alla fine si sacrifica per Genny Savastano. Il corpo diche sprofonda nelle acque del golfo di Napoli è una scena che ritorna dopo i titoli di coda del finale di stagione di4, andata in onda pochi giorni fa. Un gancio che ...

