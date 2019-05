TelevideoRai101 : Libri,Altaforte:antifascismo vero male - enzomazza : La nuova rubrica “Per un fascio di libri” Polacchi, dell'editrice Altaforte: 'Sì sono fascista. M… - PietroM67385333 : RT @IlPrimatoN: Da Wu Ming a Zerocalcare. Ecco perché i senza nome temono i libri i di Altaforte -

Ancora polemiche per la presenza di, casa editrice ritenuta vicina a Casapound, al Salone del Libro di Torino. Dopo Wu Ming e lo storico Carlo Ginzburg, anche Zerocalcare, la presidente dell'Anpi Carla Nespolo e diverse altre case editrici annunciano l'intenzione di non partecipare alla fiera. "Io sono fascista. L'è ildi questo Paese",commenta Polacchi, fondatore di."Eravamo pronti alle polemiche -aggiunge- ma non a questo livello di cattiverie".La sindaca Appendino:"Non lasciamo il campo".(Di lunedì 6 maggio 2019)