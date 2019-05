Libia | l’allarme dell’Unhcr | nel 2019 una persona su tre è morta nella rotta del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla. Una fuga che rimane, ad oggi, rischiosissima. “Nel, unaogni tre ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa lungo ladalla”, ha scritto su Twitter Charlie Yaxley, portavoce dell’Unhcr per l’Africa e il Mediterraneo. “Non esiste un porto sicuro in– ha aggiunto – ma nessuna nave governativa o di ONG effettua operazioni di ricerca e soccorso. È chiaro che questa situazione ...

