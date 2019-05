Leclerc nega l’autocritica studiata a tavolino

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...

Formula 1 – Clamoroso colpo di scena in Q2 - Leclerc a muro con la Ferrari : che botta per il monegasco [VIDEO] : Il pilota della Ferrari va contro le barriere nello stesso punto di Kubica, distruggendo la propria monoposto con un errore da rookie La Ferrari perde una delle due monoposto nel corso delle qualifiche del Gp di Baku, Charles Leclerc finisce a muro nello stesso punto di Robert Kubica, distruggendo la propria SF90. Un errore da rookie per il monegasco che, invece di imboccare la via di fuga alla sua destra, decide di affrontare comunque la ...

Formula 1 – FP2 nel segno di Leclerc - ma il monegasco non è convinto del passo gara : “speriamo di non andare bene solo in qualifica” : Charles Leclerc commenta le seconde prove libere del Gp d’Azerbaijan: le dichiarazioni del pilota monegasco della Ferrari Un incidente di George Russell, a causa di un tombino, ha fatto annullare le prime prove libere del Gp d’Azerbaijan. Dopo il controllo di tutti i 300 tombini della pista semi-cittadina di Baku, le FP2 sono terminate nel segno di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, segnando il tempo di 1:42.877, si è ...

Formula 1 - Leclerc non risparmia una frecciata alla Ferrari : il team order non va giù al monegasco : Il pilota monegasco ha accettato il team order, rivelando però al tempo stesso di esserci rimasto davvero male Gara complicata per Charles Leclerc, il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto il Gran Premio della Cina, dovendo ingoiare anche l’ordine di scuderia arrivato nella parte iniziale di gara. photo4/Lapresse Il monegasco è stato costretto a lasciar strada a Vettel, rovinando poi le sue gomme alle sue spalle e ...

Formula 1 - ma che fa Leclerc prima di salire sulla Ferrari? Il balletto del monegasco è esilarante [VIDEO] : Uno strano modo per concentrarsi quello di Leclerc, ecco il suo balletto pochi minuti prima di salire in macchina per il Gp del Bahrain Simpatico e con la faccia da bravo ragazzo, Charles Leclerc è un pilota un po’ atipico. Il monegasco è riuscito a conquistare tutti in casa Ferrari non solo per la sua genuinità, ma anche per la velocità mostrata in pista nelle prime due gare del Gp del Bahrain 2019. Due prestazione solide che ...

Formula 1 - Leclerc ‘disobbediente’ in Bahrain : il monegasco ha ignorato un ordine di scuderia : Il pilota monegasco ha attaccato Vettel dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Bahrain, nonostante il suo ingegnere di pista gli avesse detto di aspettare Charles Leclerc non ha nessuna voglia di fare da comparsa in questa sua prima stagione in Ferrari, il monegasco infatti ha deciso di rendere la vita difficile a Vettel fin dai primi Gran Premi in calendario. photo4/Lapresse Se in Australia l’ex Alfa aveva deciso però di ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - i numeri da record dell’astro nascente monegasco : Sono bastate soltanto due gare in Ferrari per rendere noto a tutto il mondo del motorsport quello che già gli appassionati di F1 sapevano bene: Charles Leclerc ha qualità da vendere in abbondanza. Il nuovo compagno di squadra di Sebastian Vettel ha raccolto numerosi plausi dopo il suo grande weekend in Bahrein, rovinato soltanto dalle bizze della sua vettura, dimostratasi comunque non inferiore alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. ...

F1 - Leclerc tradito dal motore in Bahrain : trionfa Hamilton - il monegasco solo terzo : Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio del Bahrain, seconda tappa del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Sakhir. Secondo posto per il finlandese Valtteri Bottas, sempre su Mercedes. terzo posto per Charles Leclerc su Ferrari, che ha perso il comando della corsa per un problema al mot

F1 - sorpasso straordinario di Leclerc in Bahrain : il monegasco svernicia Vettel all’esterno [VIDEO] : Il pilota monegasco supera all’esterno il compagno di squadra, prendendosi la prima posizione persa al via Una partenza non brillantissima, ma una rimonta immediata clamorosa. Charles Leclerc è il protagonista della prima parte del Gp del Bahrain 2019, grazie ai sorpassi effettuati su Bottas e su Vettel. Bellissimo soprattutto quello sul compagno di squadra, una manovra compiuta all’esterno senza lasciare scampo al tedesco, ...

Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain : il team radio dopo la prima pole del monegasco [VIDEO] : Il team radio di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position del Gp del Bahrain Charles Leclerc ha conquistato oggi una pazzesca pole position sul circuito di Al Sakhir: si tratta della prima pole per il pilota monegasco della Ferrari, che diventa così il secondo pilota più giovane della storia ad aver conquistato la prima posizione della griglia di partenza dopo il suo compagno di squadra. Una prima pole position davvero ...

F1 - la Ferrari spezza il sogno di Leclerc in Australia : il team radio che tarpa le ali al pilota monegasco [VIDEO] : Nel finale di gara Leclerc chiede al muretto di poter superare Vettel, ma gli ingegneri gli danno un ordine ben preciso Charles Leclerc avrebbe potuto superare Sebastian Vettel nel finale, ma la Ferrari glielo ha impedito chiedendogli di congelare le posizioni. Un no convinto quello del muretto box del Cavallino, che ha deciso di tenere il tedesco al quarto posto e il monegasco al quinto, nonostante la maggiore velocità di ...

F1 - Mondiale 2019 : Charles Leclerc il predestinato. Il fenomeno monegasco che sogna di emulare il Lewis Hamilton del 2007 : Lewis Hamilton è stato l’ultimo debuttante in Formula Uno capace di lottare per il Mondiale, il britannico salì al volante della McLaren dopo essere passato dalle categorie inferiori e fu subito assoluto protagonista nella massima categoria automobilistica: l’allora 22enne conquistò addirittura nove podi consecutivi a inizio stagione (con due vittorie consecutive in Nord America) e fu in lotta per il titolo fino all’ultimo ...