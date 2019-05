Le PES LEAGUE 2019 WORLD FINALS si disputeranno nell’Emirates Stadium

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : PESante ko interno di Val Pusteria in gara-2 e la serie finale torna in parità : Dopo la bella vittoria di ieri in gara-1 della finale di Alps Hockey League 2019, Val Pusteria viene demolita in casa per 7-2 dall’Olimpija Lubiana, e la serie torna in parità, sul punteggio di 1-1. Gli altoatesini non riescono a ripetere l’ottima prova vista appena 24 ore fa, e non hanno scampo contro gli sloveni che ora rimettono in bilico l’atto finale del torneo transnazionale di Hockey ghiaccio. Che la musica fosse ...

Europa League - Arsenal-Napoli : Insigne - notte incolore. Meret sPESso decisivo : Il 2-0 subito all'Emirates non preclude tutte le possibilità, ma al San Paolo servirà il miglior Napoli per conquistare le semifinali di Europa League. La squadra di Ancelotti paga il brutto avvio di ...

Premier League - PESante ko dello United : impresa del Wolves : Si sono giocate alcune partite importanti valide per il turno infrasettimanale della Premier League, la stagione è entrata nella fase decisiva soprattutto per gli obiettivi di titolo e qualificazione in Champions League. In campo anche il Manchester United, pesante sconfitta per i Red Devils che nelle ultime partite non riescono a trovare continuità. Colpo del Wolves che trova tre punti a sorpresa ed importanti per alimentare le speranze ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : i gironi di BudaPESt. In palio un pass per Tokyo 2020 : Dal 4 al 9 giugno a Budapest si terrà la Super Final della World League di Pallanuoto femminile: di fronte le prime quattro classificate dell’Intercontinental Cup e le prime quattro (Ungheria già qualificata in qualità di Paese ospitante) dell’Europa Cup. Si tratta della prima manifestazione a mettere in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia, considerata come terza europea a qualificarsi, proprio a causa del ...

Europa League : il Napoli PESca l’Arsenal - i dettagli : Nel sorteggio di oggi pomeriggio svolto a Nyon, il Napoli di Carlo Ancelotti affronterà nei quarti di finale dell’Europa League l’Arsenal di EmeryEuropa League / Napoli – Dopo i sorteggi di Champions League, anche l’Europa League ha emesso i suoi accoppiamenti per i quarti di finale e, a differenza della Juventus, al Napoli non è andata per niente bene; i partenopei infatti hanno pescato una delle possibili favorite ...

Sorteggi Champions : la Juventus PESca l'Aiax nei quarti. In Europa League - Napoli contro Arsenal : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. La gara di andata si giocherà in Olanda. Così ha stabilito il Sorteggio svoltosi nella sede Uefa di Nyon. Le altre sfide sono ...

Champions League - la Juventus ai quarti PESca l'Ajax ammazza-Real. Se passa - Manchester City o Tottenham : Sarà l'Ajax l'avversario della Juventus nei quarti di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato a Nyon. La gara di andata si svolgerà fra il 9 e 10 aprile ad Amsterdam, ritorno la settimana successiva (fra il 16 e il 17) all'Allianz Stadium. In caso di passaggio del turno, la Juvent

Champions League – La Juventus PESca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Europa League - il Napoli PESca male : quarti con l'Arsenal - poi una spagnola : Dopo aver eliminato il Salisburgo nel doppio confronto agli ottavi, la formazione azzurra attende la squadra che affronterà ai quarti dal sorteggio di Nyon. Oltre al Napoli di Carlo Ancelotti,...

Sorteggio Europa League - il Napoli PESca l’Arsenal ai quarti di finale. Poi una spagnola in semifinale : Il Napoli affronterà l’Arsenal nei quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei hanno pescato i forti inglesi: gli azzurri sono stati estremamente sfortunati, incroceranno uno degli avversari peggiori presenti nell’urna ma avranno quantomeno il vantaggio di giocare il match di ritorno al San Paolo. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno davvero superarsi se vorranno proseguire la propria avventura nella ...

Sorteggi Champions ed Europa League : la Juve PESca l'Ajax - Napoli con l'Arsenal : Nei quarti di finale di Champions League la Juventus affronterà gli olandesi dell'Ajax, con la prima sfida che si terrà ad...

Champions League – La Juventus PESca l’Ajax! Sorride Cristiano Ronaldo : il record di gol è pazzesco : La Juventus pesca l’Ajax nei sorteggi dei quarti di Champions League. Sorride Cristiano Ronaldo: il portoghese ha un record di gol pazzesco contro i ‘Lanceri’-- Urna benevola per la Juventus. I bianconeri hanno pescato l’Ajax come avversaria nei quarti di Champions League: non di certo un avversario da sottovalutare, ma nemmeno al livello degli spauracchi Barcellona e Manchester City. Juventus e Ajax rimandano alla mente le due finali ...

Champions League 2019 - sorteggi dei quarti : la Juventus PESca l'Ajax : Si giocherà Liverpool - Porto, Tottenham - Manchester City e Manchester United - Barcellona. Il primo match sarà il 9 aprile

Sorteggi Champions ed Europa League : la Juve PESca l'Ajax : Nei quarti di finale di Champions League la Juventus affronterà gli olandesi dell'Ajax, con la prima sfida che si terrà ad...