Le novità sul caso Siri e il nuovo Royal baby

Maddie McCann - le ultime novità sulla bambina scomparsa : sospetti su “un pedofilo predatore” : L’ultima novità sulla scomparsa di Maddie McCann in Portogallo: la polizia avrebbe identificato un potenziale nuovo sospetto che, secondo i media portoghesi, sarebbe un “pedofilo predatore” che all’epoca dei fatti si trovava nella zona dove la bimba inglese scomparve. Il nome del presunto sospettato non è noto. Nuovo sospetto che i media portoghesi descrivono come un “pedofilo predatore” che all’epoca dei fatti si trovava nella zona dove la ...

VIDEO Cucchiaio sulla Yamaha di Valentino Rossi : novità al posteriore della moto del Dottore in stile Ducati : novità importanti sulla Yamaha di Valentino Rossi in vista del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale motoGP che si correrà nel weekend. Il Dottore, reduce dai due secondi posti in Argentina e negli USA, è in piena lotta per il titolo iridato e va a caccia di un risultato importante a Jerez cercando di sfruttare il nuovo Cucchiaio al posteriore pensato dalla scuderia di Iwata dopo che la Ducati aveva introdotto questa novità in Qatar ...

F1 - novità per il Mondiale 2020 : modificate le regole sulla frizione - la partenza dei Gran Premi sarà più difficile : La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti. I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno ...

F1 - novità per il Mondiale 2020 : modificate le regole sulla frazione - la partenza dei Gran Premi sarà più difficile : La FIA ha ufficialmente approvato una serie di cambiamenti al regolamento tecnico in vista del Mondiale 2020. Le novità riguardano soprattutto la gestione della frizione: dal prossimo anno saranno obbligatorie le cosiddette frizioni a paddle sul volante e soprattutto verrà monitorato attentamente il meccanismo per evitare una mappatura vantaggiosa per i piloti. I due paddle dovranno essere identici nella forma e nel movimento, dovranno ...

Spiderman : le ultime novità sul film in arrivo : Spiderman: Far from Home è la pellicola designata a chiudere la cosiddetta Fase 3 della Marvel . Durante la promozione di Avengers: Endagme in Cina, Kevin Feige , presidente della Marvel , ha rivelato ...

Wimbledon 2019 - montepremi record e tetto sul Court 1 : le principali novità : Quello che comincerà il prossimo 1° luglio sarà il Wimbledon più ricco di sempre . Un'altra impennata del montepremi per il torneo di più prestigioso del mondo, diretta esclusiva Sky,, in programma sull'erba londinese dell'All England Lawn's Tennis Club con finale prevista il prossimo 14 luglio. Gli organizzatori hanno infatti annunciato che l'edizione ...

Le notizie del giorno – Neymar perde la testa - novità sulla cessione di Palermo e Samp : Le notizie del giorno – “La societa’ Palermo Calcio non puo’ finire in mano ad una societa’ controllata da un sistema finanziario legato alle forze fasciste europee. Siamo preoccupati per un scelta che ci sembra inaccettabile. Non puo’ diventare la succursale di una holding neo-nazista: sarebbe una ferita per la storia della citta’, per i cittadini palermitani e per i tifosi rosanero”. Lo affermano i consiglieri comunali di Sinistra ...

Hamburger vegetali e serre in miniatura : le ultime novità sull’alimentazione del futuro : Intelligenze artificiali per controllare la produzione, l’autenticità, le calorie e la consegna a domicilio del cibo. Grandi catene di fast food che lanciano i primi panini con Hamburger vegetali che sanno di carne ma senza l’uso della carne. serre in miniatura per coltivare ortaggi e piante dentro casa. La sfida per sfamare 7 miliardi di persone in modo sano e sostenibile aguzza l’ingegno degli innovatori di tutto il pianeta. In occasione di ...

PS5 : novità sulla data di uscita : Sono stati resi noti i documenti di bilancio in casa PlayStation e i prospetti per l’anno economico venturo. La console ha raggiunto 96.8 milioni di unità vendute fin dall’esordio stimando il superamento di quota 100 milioni entro la fine dell’anno. Dal documento si notano anche i numeri del servizio a pagamento playstation plus ben 36.4 milioni di sottoscrizioni attive. Altri dati Interessanti sono gli introiti derivanti dal ...

Ciao Darwin - novità sull'incidente di Gabriele - donna rivela : 'Non riusciva a respirare' : Arrivano nuovi particolari sull'incidente che ha coinvolto il 54enne Gabriele nel corso della prova del Genodrome del programma televisivo 'Ciao Darwin'. Dopo quanto accaduto, la produzione Mediaset ha deciso di cancellare il gioco dal programma per evitare il ripetersi di casi simili, anche se la vicenda sembra tutt'altro che conclusa. A distanza di alcuni giorni, infatti, una testimone di nome Emanuela ha deciso di raccontare quanto ha visto e ...

«Anche io aggredito con un coltello» Venerdì novità sul tentato omicidio : stato interrogato mercoledì alle 15,30 dal gip di Brescia Giulia Costantino, che scioglierà la riserva Venerdì 26 aprile sulle sorti di Sergio Ubbiali.

Il presidente del Benfica : 'Joao Felix? Terremo i migliori'. novità sulla clausola : LISBONA, Portogallo, - Chi vuole Joao Felix ? Praticamente chiunque. Il baby talento del calcio portoghese fa gola a tutti i top club europei: la Juventus è in prima fila così come le due di ...

Giro d’Italia 2019 - il palinsesto tv e la squadra Rai : commento di De Luca - Pancani in moto - novità sul Processo. Come seguire la Corsa Rosa : Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale a Bologna e proseguirà fino a domenica 2 giugno quando si concluderà a Verona, sono in programma ben 21 tappe lungo un percorso adatto a diverse tipologie di ciclisti: sono previste ben tre prove contro il tempo ma anche tante salite, concentrate soprattutto tra seconda e terza settimana, che renderanno avvincente la lotta per la maglia Rosa. Si affronteranno ...

Canale 5 punta sulla “nuova” Cherry Season : tra le novità estive c’è Bittersweet : Tra le novità estive del palinsesto di Canale 5 ci sarà la nuova Cherry Season. Questa è la notizia del giorno e sicuramente anche dei prossimi visto che il pubblico della rete ammiraglia Mediaset aspettano da mesi di sapere se le nuove soap turche sbarcheranno in Italia o meno. Proprio in questi giorni le reti stanno pubblicando i listini e i palinsesti della prossima stagione e tra queste c'è anche Canale 5 e, anche se le variazioni rimangono ...