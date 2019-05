Le mani sulle authority

“I cristiani si dimezzeranno in Germania”. Studio-choc sulle chiese tedesche : Roma. Nel 2001 l’allora cardinale Joseph Ratzinger disse a Peter Sewald: “La chiesa si ridurrà numericamente. Quando ho fatto questa affermazione, mi sono piovuti da tutte le parti rimproveri di pessimismo. E oggi tutti i divieti paiono caduti in disuso, tranne quello riguardante ci. che viene chiam

Formula 1 – Pellicola sulle mani e difficoltà ad indossare i guanti - la follia di Hamilton nella notte a Baku [VIDEO] : Tatuaggi e Trono di Spade: nottata impegnativa per Hamilton a Baku alla vigilia del sabato di qualifiche del Gp d’Azerbaijan Sta per concludersi la terza e ultima sessione di prove libere del Gp d’Azerbaijan. In attesa delle qualifiche di oggi pomeriggio, a far discutere a Baku è lo strano gesto di Lewis Hamilton: nella notte il campione del mondo in carica di F1 si è fatto tatuare le mani, senza preoccuparsi troppo di doverle ...

Pasqua - AIDAA : “Domani 5 - 7 milioni di kg di carne di agnello sulle tavole degli italiani” : “A poche ore dalla Pasqua possiamo dare il dato desunto sul consumo reale di carne di agnello (stimato alle ore 16 di oggi sabato 20 aprile) previsto per le festività Pasquali: in commercio sono stati immessi complessivamente un milione di capi di agnello da latte, di cui il 40% di provenienza estera in particolare da Grecia e Romania mentre per quanto riguarda l’Italia a farla da padrone è stato l’agnello da latte ...

Incendio Notre Dame - i 500 pompieri eroi saliti con le mani sulle torri : “Coraggio estremo” : Più di 500 vigili del fuoco hanno lavorato per 10 ore consecutive per salvare la cattedrale di Notre Dame di Parigi, divorata dalle fiamme dell'Incendio scoppiato lunedì 15 aprile. Applausi per loro dai fedeli riuniti in preghiera attorno alla cattadrale. Il presidente Macron: "Grazie per il vostro coraggio estremo".Continua a leggere

L'infame guerra libica - si spara sulle ambulanze. I partner umanitari forniscono assistenza "laddove è possibile" : E' salito ad almeno 147 morti e 614 feriti il bilancio dell'offensiva lanciata il 4 aprile scorso dal generale Khalifa Haftar contro la capitale libica Tripoli. Lo ha reso noto oggi l'Organizzazione ...

Martin Winterkorn - CEO di Volkswagen al tempo dello scandalo sulle emissioni dei motori diesel - è accusato di truffa in Germania : Martin Winterkorn, l’ex amministratore delegato di Volkswagen che era a capo dell’azienda automobilistica prima e durante lo scandalo sulle emissioni truccate dei motori diesel, è formalmente accusato di truffa e di aver violato le leggi sulla concorrenza in Germania: rischia fino a dieci

Moltrasio : "Ubi laboratorio di governance - sulle fusioni meglio guardare in Germania" : Dopo sei anni da presidente Andrea Moltrasio, imprenditore prestato prima a Confindustria, da vice, poi a Ubi banca, lascia 'il più grande laboratorio di governance dell'industria bancaria europea': ...

Protezione Civile domani : forte maltempo e abbondanti nevicate in arrivo sulle Alpi : Nella giornata di domani una perturbazione legata ad una saccatura in affondo sull'Europa centro-occidentale determinerà piogge e temporali sulle regioni settentrionali e centrali della penisola....

Meteo - domani peggioramento e neve sulle Alpi : ROMA . Tra domani e giovedì il tempo peggiorerà su tutta Italia. Ma in particolare arriverà la neve sulle Alpi. Le prime nevicate saranno già stasera, coinvolgendo i settori Alpini della valle d'Aosta,...

Lega - domani la proposta di legge per una commissione d'inchiesta sulle case famiglia : "domani la Lega depositerà una pdl per istituire la commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare adozioni nazionali e internazionali. Occorre fare chiarezza ...

LE mani sulle MACERIE - Anteprima il 26 marzo allo spazio WEGIL di Roma : Una storia che dimostra, dunque, di legarsi con consapevolezza ad un'attualità di cronaca molto vicina ai nostri giorni e che prende spunto proprio da quanto accaduto negli ultimi due anni in centro ...

Rossiglione - manifesti fascisti sulle case inneggiano al centenario dei fasci di combattimento : La denuncia dell'Anpi: "Patetiche provocazioni di neofascisti". Il Comune ha presentato denuncia contro ignoti

Rossiglione - manifesti fascisti sulle case ineggiano al centenario dei fasci di combattimento : La denuncia dell'Anpi: "Patetiche provocazioni di neofascisti". Il Comune ha presentato denuncia contro ignoti

Le mani sulle macerie : Verrà presentato in anteprima martedì 26 marzo alle ore 18 presso lo spazio WEGIL di Roma il cortometraggio Le mani sulle macerie , un lavoro di estrema attualità che affronta le tematiche di "...