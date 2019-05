Le emozioni che muovono il mondo | ad Artemisia l' incontro Rancore e

Roma-Udinese 0-0 La Diretta Nel 1° tempo tanta pioggia e poche emozioni : La Roma affronta questo pomeriggio alle ore 18 l'Udinese di fronte ai propri tifosi, con l'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria della scorsa settimana sul difficile campo della Sampdoria...

Diretta Crotone Cremonese / Risultato live 0-0 - streaming video DAZN : poche emozioni : Diretta Crotone Cremonese streaming video DAZN, quote e Risultato live del match della trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

DIRETTA/ Slavia Praga Chelsea - risultato 0-0 - streaming video tv : poche emozioni : DIRETTA Slavia Praga Chelsea streaming video e tv, quote e risultato live dell'andata dei quarti di finale di Europa League che vede Sarri favorito.

Formula 1 - test in Bahrain tra mille emozioni : Mick Schumacher “vestito” Ferrari evoca ricordi indelebili : Formula 1, Mick Schumacher ha iniziato oggi i test in Bahrain, primo impegno ufficiale con la Ferrari che fu del padre Michael Formula 1, sono in corso i test in Bahrain, giorni intensi per puntellare quanto non è andato per il verso giusto durante lo scorso weekend di gara. La Ferrari avrà molto su cui lavorare dati i problemi tecnici occorsi a Leclerc e lo farà con un pilota d’eccezione. Mick Schumacher ha infatti vestito oggi per ...

Stadio Milano - Evani : “Demolire San Siro? E’ un tempio che genera emozioni uniche” : Alberigo Evani, ex giocatore del Milan e attuale vice allenatore della nazionale, si dice contrario alla possibilità che Inter e Milan possano costruire un nuovo impianto al posto di San Siro: “L’idea di demolire San Siro non mi piace. E’ un monumento, un tempio, non solo uno Stadio. Sarebbe come abbattere il Colosseo a Roma. Solo entrare in uno Stadio così genera emozioni uniche e intense, mette pressione. Alcuni ...

emozioni Poetiche - domenica premiazione al Castello di Verrone : domenica 24 marzo, alle 10.30, al Castello di Verrone, avrà luogo la premiazione per il Concorso Internazionale di Poesia " Emozioni Poetiche". Grande attesa per la proclamazione dei vincitori di ...

La macchina delle emozioni riconosce che cliente sei : Come «scienza» è nata negli anni Ottanta da personaggi come lo psicologo statunitense Paul Ekman, uno dei primi a considerare le emozioni non come un bagaglio culturale ma come un primitivo ...