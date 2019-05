Le elezioni presidenziali in Macedonia del Nord sono state vinte dal candidato del

Taiwan : fondatore Foxconn Gou formalizza candidatura alle elezioni presidenziali : ... oggi sembrano voltare sempre più le spalle a quella forza politica, in un contesto che vede l'economia sopravanzare l'indipendenza politica e la democrazia nella lista delle priorità dei cittadini. ...

In Algeria si terranno le elezioni presidenziali il 4 luglio : Il presidente ad interim dell’Algeria, Abdelkader Bensalah, ha annunciato mercoledì la data delle prossime elezioni presidenziali, che si terranno il 4 luglio. Nuove elezioni erano richieste dai manifestanti che per settimane avevano protestato in tutto il paese contro il governo

Algeria : elezioni presidenziali 4 luglio : 21.32 Si terranno il prossimo 4 luglio le elezioni presidenziali in Algeria. Il presidente ad interim "Abdelkader Bensalah ha firmato il 9 aprile, giorno in cui ha assunto l'incarico, un decreto presidenziale" che "fissa le elezioni al 4 luglio 2019", recita un comunicato. Il capo di Stato maggiore dell'Esercito e ministro della Difesa ha affermato che l'esercito accompagnerà e sarà garante della transizione, dopo le dimissioni dell'ex ...

Tim Ryan si è candidato alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020 : Il deputato statunitense Tim Ryan si è candidato alle primarie del Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2020: i candidati Democratici alle primarie sono diventati quindi 17. Ryan ha 45 anni ed è al Congresso dal 2003, dov’è

elezioni presidenziali in Ucraina : in testa l'attore Vladimir Zelensky - Sky TG24 - : Le prime proiezioni confermano i risultati degli exit poll. Zelensky conquista il 30,1% dei voti, mentre il presidente in carica si ferma al 16,7%. Terzo posto per Yulia Timoshenko, 13,2%,. Il dato ...

Ucraina al voto per le elezioni presidenziali : in migliaia al consolato a Milano : In particolare Zelensky, volto nuovo della politica, subito associato a Beppe Grillo sia per il comune mestiere sia per la discesa in campo con slogan populisti, è considerato, tra i tre principali ...

Slovacchia - elezioni presidenziali : vince Caputova con il 58 - 2% : La ha un nuovo presidente. ha vinto al ballottaggio le elezioni presidenziali in con il 58,27 per cento dei voti. Caputova si impone sul suo rivale, il socialista Maros Sefcovic, che ha ottenuto il 41,...

elezioni presidenziali in Ucraina : per sondaggi in vantaggio Zelensky - : Gli ucraini saranno chiamati alle urne domenica 31 marzo ma è probabile che, per eleggere il nuovo capo dello Stato, sarà necessario un secondo turno. Gli altri principali sfidanti sono il presidente ...

Parlamento Ue chiede libere elezioni presidenziali fine repressione - : I deputati condannano "i feroci atti di repressione e violenza" e ribadiscono la loro profonda preoccupazione per la crisi umanitaria e politica nel paese. I deputati ribadiscono il riconoscimento &...

elezioni Usa 2020 - Kirsten Gillibrand si candida alle presidenziali - Sky TG24 - : La senatrice Dem terrà il suo primo discorso il 24 marzo di fronte alla Trump Tower, a New York. Nella sua agenda la difesa del clima, dell'immigrazione, della sanità per tutti e la necessità di ...

Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia : L’avvocata ambientalista Zuzana Caputová ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Slovacchia con il 40,5 per cento dei voti, davanti al candidato Maroš Šefcovic del partito di centrosinistra Direzione – Socialdemocrazia, che ha ottenuto il 18,7 per cento